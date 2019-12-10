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Ceren'in katilinin yaraladığı polislerin ifadesine DHA ulaştı: Linç edilecekti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 16:33 | Son Güncelleme

ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalandıktan sonra konulduğu sivil ekip otosunda, 2 polis memurunu da bıçaklaması "Neden kelepçe takılmadı?" tartışmasına neden oldu. DHA, katil zanlısına kelepçe takılmamasının nedenini anlatan yaralı polis memurlarının ifadesine ulaştı.

Müslim SARIYAR/ORDU, (DHA)- ORDU'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i kalbinden ve karnından bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un yakalandıktan sonra konulduğu sivil ekip otosunda, 2 polis memurunu da bıçaklaması "Neden kelepçe takılmadı?" tartışmasına neden oldu. DHA, katil zanlısına kelepçe takılmamasının nedenini anlatan yaralı polis memurlarının ifadesine ulaştı. Polis memuru H.D., ifadesinde, "Vatandaşlar Özgür Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulundu. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik" dedi. DHA'ya konuşan üst düzey bir emniyet yetkilisi de "Onun can güvenliğinden emniyet mensupları hatta devletimiz sorumludur. Ne kadar tehlikeli şahıs olursa olsun linç girişimi olduysa, o anda yapılması gereken şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırmaktır” diye konuştu.
Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, geçtiğimiz salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde Özgür Arduç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ceren’in bale dersi verdiği kurstan dönerken, cezaevi firarisi Arduç tarafından takip edilerek, katledilmesinin detayları bir bir ortaya çıkarken, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitili ateşlendi. Birçok kişi, "Katile yakalandığı an neden kelepçe takılmadı?" yorumunda bulundu.
Özellikle sosyal medyada, polisin, zanlı Arduç’a kelepçe takmadığı için ihmali olduğu yönünde yorumlar yapıldı. Ceren Özdemir’in öldürülmesinin hemen ardından harekete geçen Ordu Polisi, ertesi gün katil zanlısının kimliğini belirledi. Zanlının, 14 sene önce, o dönem 15 yaşında olan Dinçer Akçevre'yi 'öldürmeye tam teşebbüsten' 20 yıl hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç olduğunu tespit etti. Arduç'un 1 Aralık günü açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. Fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekoru kıran Özgür Arduç, 4 Aralık Çarşamba günü saat 15.45'te yakalandı.
ESNAF PEŞİNE DÜŞTÜ
Katil zanlısını fark edip yakalatan ise esnaf Ali Taşçı oldu. Dükkanın önünden geçen zanlıyı, fotoğrafından tanıyan Taşçı, Arduç'un peşine düştü. İsmetpaşa Caddesi yönünde giden zanlının izini sürerken, 155 Polis İmdat'ı aradı. Polis merkezi, telsiz anonsuyla ekipleri alarma geçirdi.
Bu sırada zanlı, Ali Taşçı'yı fark edip, hızlanmaya başladı. Taşçı da çevredekilerden yardım istedi.
LİNÇ GİRİŞİMİNDEN KURTARILDI
Aynı anlarda bölgeye, Asayiş Şube'de görevli Z.K. ve H.D. isimli polislerin bulunduğu sivil ekip otosu geldi. Bu sırada, aralarında Ali Taşçı'nın da bulunduğu yaklaşık 8 kişilik grup, katil zanlısını yakaladı. Ancak kalabalıktaki bazı kişiler, zanlıya vurmaya başladı. Bir anda kargaşa çıktı ve Arduç, linç edilmek istendi. 2 polis memuru, öfkeli kalabalığın elinden çekip aldıkları Özgür Arduç'u, hızla ekip otosuna bindirmek zorunda kaldı. Kalabalık, zanlıya vurmaya devam edince, üst araması dahi yapılamadan, sivil ekip otosu hareket etti.
KELEPÇE TAKILACAĞI SIRADA BIÇAKLADI
Arka koltuğa bindirilen Özgür Arduç'un yanında oturan polis memuru Z.K., belindeki kelepçeyi çıkartıp, zanlıya takmak istedi. Zanlı ise cebinden çıkardığı bıçağı, polis memurunun boğazına saplamaya çalıştı. Z.K. hamle yapınca bıçak göğsüne ve koluna isabet etti. Aracı kullanan polis memuru H.D. de, meslektaşını kurtarmak isterken parmağından yaralandı. Katil zanlısının kafa atıp darbettiği H.D., telsizle yardım istedi.
GELEN TAKVİYE EKİP, KELEPÇELEDİ
Gelen takviye ekip, Özgür Arduç'u etkisiz hale getirerek, kelepçeledikten sonra emniyete götürdü.
DHA, katil zanlısına neden kelepçe takılmadığı iddialarına yanıt olacak ifadeye ulaştı. Saldırganın yaraladığı polis memurlarından H.D., ifadesinde o anları şöyle anlattı:
"Cinayetin ardından kimliğini belirlediğimiz Özgür Arduç ile ilgili çalışmalarımızı sürdürdüğümüz sırada, Haber Merkezi, 04.12.2019 günü saat 15.45 sıralarında, eşkale uygun bir şahsın Yeni Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde olduğunu anons etti. İvedi olarak olay yerine intikal ettik. Özgür Arduç, bizi görünce uzaklaşmaya başladı. Bu sırada vatandaşların Özgür Arduç'a saldırarak, linç girişiminde bulunduklarını gördük. Bunun üzerine şahsı, üst aramasına fırsat kalmadan, ivedi olarak ekip otosuna bindirdik. Ekip arkadaşım Z.'yi, kelepçeyi takmak istediği sırada, şüpheli montunun cebinden çıkardığı bıçakla yaraladı. Bunun üzerine müdahale ettim. Beni de parmağımdan yaraladı. Bana kafa attı. Takviye ekiplerin gelmesiyle birlikte etkisiz hale getirilerek, gözaltına alındı."
'NE KADAR TEHLİKELİ DE OLSA CAN GÜVENLİĞİ ÖNEMLİ'
Üst düzey bir emniyet yetkilisi de sosyal medyada tartışılan konuyla ilgili olarak şunları söyledi:
"İhbar gelmiş arkadaşlarımız olay yerine gitmiş. Yakaladıkları an itibariyle, onun can güvenliğinden emniyet mensupları hatta devletimiz sorumludur. Adli mercilere teslim edilene kadar bu kişinin her türlü emniyetini sağlamak bizim görevimizdir. Ne kadar tehlikeli şahıs olursa olsun, linç girişimi olduysa, o anda yapılması gereken şüpheliyi olay yerinden uzaklaştırmaktır."
Öte yandan Arduç'un göğsünden yaraladığı polis memuru Z.K.'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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