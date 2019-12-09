Ceren’in katilinin ‘zıpkın’ çalma çabaları kamerada

Ordu’da Ceren Özdemir’i bıçaklayarak ölümüne neden olay katil Özgür Arduç’un, ifadesinde de itiraf ettiği ‘zıpkın’ çalma çabaları, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Katilin, olaydan yaklaşık 3 saat önce bir av bayine girerek, zıpkın almak istediğini söylediği öğrenildi.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi olan ve doğum gününe 3 gün kala evinin önünde Özgür Arduç isimli katil tarafından bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir’in katilinin, olay günü bir av bayine girerek zıpkın araştırması güvenlik kameralarınca kaydedildi. Bir av bayine giren katil Arduç’un, iş yeri sahibine ‘farklı bir ile gideceğim, dönüşte zıpkın alacağım ondan soruyorum’ dediği öğrenildi. Katilin, av bayiinde kaydedilen görüntülerde dikkat çekmemek adına rahat tavırları dikkat çekti.

İfadesinde itiraf etmişti

Olayın gerçekleştiği 3 Aralık tarihinde kaydedilen güvenlik kamerası kayıtlarında katil zanlısı Özgür Arduç’un Altınordu ilçesinde bulunan bir av bayine girerek zıpkın istediği yer alıyor. Katil zanlısı Özgür Arduç ifadesinde, bir av bayisine girerek zıpkın çalmaya çalıştığını ancak eylemi gerçekleştirmediğini, silah çalabilse çok sayıda kişiyi öldürmeyi planladığını ve bilmediği bir yerden çaldığı bıçakla Ceren’i öldürdüğünü itiraf etmişti.