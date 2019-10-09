HABER

Çerezlik kabak çekirdeğinde hasat zamanı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 15:54 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin en kaliteli çerezlik kabak çekirdeği üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında bulunan Nevşehir'de, kabak çekirdeği hasadına başlandı.

Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- TÜRKİYE'nin en kaliteli çerezlik kabak çekirdeği üretiminin gerçekleştirildiği illerin başında bulunan Nevşehir'de, kabak çekirdeği hasadına başlandı. Üreticiler, verim artışı ile beraber bu yıl fiyatların 13- 14 TL olmasıyla alın terinin karşılığını uzun yıllardan sonra ilk kez aldıklarını söyledi. Kabak çekirdeği hasadının yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor.

Nevşehir'de patates ve üzümden sonra gelen ve en önemli tarım ürünlerinden biri olan çerezlik kabak çekirdeğinin hasadına başlandı. Üretimin en yoğun olduğu Acıgöl ilçesinde, kıraç ve sulu topraklarda yetişen kabaklar, patozlarda çekilip, çekirdeklerinden ayrılıyor. Ayrılan çekirdekler ise kurutulup, elendikten sonra pazarlanıyor. Kapadokya bölgesine gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken çerezlik kabak çekirdeği yurdun dört bir tarafına gönderiliyor.

'ÜRETİCİLER BU ÜRÜNDE ALIN TERLERİNİN KARŞILIĞINIA ALACAK'

Kentte 30 yıllık kabak çekirdeği üreticisi Fahrettin Toy, uzun yıllardan sonra ilk kez bu yıl üründeki verim artışı ile birlikte fiyatların yüzlerini güldürdüğünü söyledi. Bu yıl kabak çekirdeği fiyatının 13-14 TL arasında değiştiğini söyleyen Toy, fiyatta uzun bir dönemden sonra ilk kez böyle bir artışın yaşandığını belirterek, "Üreticiler bu üründe alın terlerinin karşılığını bu yıl alacaklar. 60 dönümlük bir arazide ekim yaptım. 6-8 ton arasında bir ürün bekliyorum" dedi. Acıgöl'ün Karapınar Beldesinde 10 yıldan beri kabak çekirdeği yetiştirdiği söyleyen Abdullah Tiftik ise, verimden oldukça memnun olduklarını söyledi. Tiftik, kaliteli tohum kullanımı, ilaçlamanın zamanında yapılması ve düzenli bir bakım ile ortaya çıkan verimin sevindirici olduğunu dile getirdi. İlçede hasadın yaklaşık bir ay sürmesi bekleniyor.

PARTNERUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdiUçakta büyük rezalet! Bir anda önündeki ekranda belirdi
Çanakkale’de 190 mülteci yakalandıÇanakkale’de 190 mülteci yakalandı
Karamollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktirKaramollaoğlu: Trump'ın tehdidi terbiyesizliktir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da soğuk hava deposunda korkutan yangın! Ekipler müdahale ediyor

Ulaşım durdu, dumanlar gökyüzünü kapladı! Korkutan anlar

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

Vapurdaki iğrenç olayda son dakika gelişmesi

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

İmamoğlu ve Göksu arasında güldüren diyaloglar

Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'ndan Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.