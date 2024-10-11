Çerimoya nasıl yetiştirilir? Çerimoya nerede yetişir, Türkiye'de yetişir mi?

Ülkemizde de ufak çaplı üreticileri olan çerimoya, yüksek miktarda C vitamini içerir. Ayrıca potasyum ve lif de içeren meyve oldukça da lezzetli ve besleyicidir. Görüntüsü ile de dikkat çeken bir meyvedir. Öyle ki ünlü yazar Mark Twain, çerimoyanın insanların tadacağı en lezzetli meyve olduğunu söylemiştir. Çok sağlıklı bir meyve olan çerimoya, kan basıncını düşürmeye ve kalp sağlığını iyileştirmeye de yardımcı olur. Ayrıca vücuda yüksek bir enerji sağlayan iyi bir karbonhidrat kaynağıdır.

Çerimoya nasıl yetiştirilir?

Çerimoya meyvesi, özel yetiştirme koşulları gerektiren bir meyvedir. Suptropikal bir meyve ağacı olan çerimoya ağacı genellikle sıcak iklimleri tercih eder. Sıcak iklimleri tercih etmesine rağmen -4 derece soğuğa kadar dayanabilen bir bitki türüdür. Tam güneşte yetiştirilmesi gereken çerimoya ağaçları hafif asitli toprak ister. Çerimoya fidanı, tohumdan yetiştirilebilir ya da bir anaç üzerinde aşılanabilir. Tohumdan ekilen çerimoya, tohumları filizlenene kadar ılık ve nemli bir yerde kalmalıdır. Daha sonra ise toprağa ekilmelidir. Aşılama yapılan çerimoya da ise yetiştirme koşullarına oldukça uygun bir anaç seçilmesi gerekir. Kurak dönemlerde düzenli sulama gerektirir ve toprağı eşit derecede nemli kalmalıdır. Çerimoya ağacı dik ve düz büyüme eğiliminde olduğu için kazık ile bağlanmalıdır.

Çerimoya nerede yetişir?

Çerimoya genel olarak tropikal ve subtropikal iklimlerde yetişen bir meyvedir. Ana vatanı Güney Amerika ve dağlarıdır. Özellikle de Kolombiya, Bolivya ve Peru'nun dağlık kısımlarında doğal olarak yetişen bir meyvedir. Bunun yanı sıra Meksika ve Kaliforniya'da da çerimoya meyvesi yetişir. Güçlü bir bağışıklık sistemini destekleyen meyve, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. İnsan vücuduna oldukça faydalı olan bu meyveyi Avrupa ve Uzakdoğu ülkeleri de yetiştirir. Çerimoya ağacının yetişmesi için gerekli iklim koşullarının yanı sıra düzenli budama ve zararlı böceklere karşı tam koruma da sağlanmalıdır.

Çerimoya Türkiye'de yetişir mi?

Çerimoya yaygın biçimde Güney Amerika bölgesinde yetiştirilen bir meyvedir. Bu meyve tropikal ve subtropikal iklimlerde yetiştirebildiği için ülkemizde de yetiştirilebilir. Yani uygun iklim koşulları sağlanabildiği takdirde Türkiye'de çerimoya meyvesi yetişebilir.

Çerimoya Türkiye'de nerede yetişir?

Özel yetiştirme koşullarının sağlanması gereken çerimoya, Türkiye'de Akdeniz bölgesinin sıcak ve kıyı bölgelerinde yetişir. Antalya ve Mersin çerimoya yetiştirmek için uygun bölgelerdir. Özellikle de çerimoya yetiştirmek için donmayan bölge koşulu bulunur. Çerimoya, donmayan bölgelerde yetiştirilmesi gereken bir meyvedir.