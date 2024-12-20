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  4. 'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

20.12.2024 20:01
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İstanbul'da 'Çerkez Cengiz’ lakaplı Cengiz Şıklaroğlu'nun villasına operasyon düzenledi. Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamazken yapılan aramalarda kaya kartalı, nil timsahı, cennet papağanı, anakonda yılanı gibi hayvanlar ile çeşitli hayvan tahnitleri ele geçirildi. Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

'Çerkes Cengiz'in villasına operasyon! Çok sayıda vahşi hayvan ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kendisini 'Çerkez Cengiz' olarak tanıtan Cengiz Şıklaroğlu'nun Beykoz'da bulunan villasına operasyon düzenledi.

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EVİNDE BULUNAMADI

5607 sayılı 'Kaçakçılık Kanununa Muhalefet' suçlarını önlemeye yönelik yapılan çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, Cengiz Şıklaroğlu evinde bulunamadı.

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Yapılan aramalarda 1 adet kaya kartalı, 1 adet Nil timsahı, 2 adet cennet papağanı, 1 adet anakonda yılanı, 1 adet Boa yılanı tahniti, 1 adet taçlı turna Tahniti, 1 adet ayı postu, 1 adet Afrika mandası trofesi, 1 adet dağ keçisi tahniti, 1 adet Nil timsahı tahniti ele geçirildi.

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HER YERDE ARANIYOR

Polis ekiplerinin firari olan Cengiz Şıklaroğlu'nun yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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İstanbul
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