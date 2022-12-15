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'Çerkes Cengiz' silahlı saldırıda yaralandı

15.12.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu, silahlı saldırıya uğradı. Olayda Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

'Çerkes Cengiz' silahlı saldırıda yaralandı

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beykoz Yeni Riva Yolu'nda meydana geldi. 'Çerkes Cengiz' olarak tanınan Cengiz Şıklaroğlu'nun da bulunduğu otomobil, Riva istikametinde ilerliyordu. Bu sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobilde bulunan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Şıklaroğlu'nun içindeki otomobile peş peşe ateş etti.

SALDIRIDA YARALANDILAR

Saldırıda Cengiz Şıklaroğlu ve otomobil sürücüsü Cem Saka yaralandı. Saldırganlar ise araçlarıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

SALDIRGANLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Saka ambulansla, Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken Şıklaroğlu ise Beykoz'da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Otomobil ise yapılan olay yeri incelemelerinin ardından otoparka çekildi.

Kaynak: DHA


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