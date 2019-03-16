Çerkes Forumu, Yeni Zelanda’daki terör saldırısını kınadı

Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, Yeni Zelanda’da yaşanan terör saldırısında Çerkes bir baba ve oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, yaptığı açıklamayla Yeni Zelanda’da gerçekleşen terör saldırısın kınadı. Başkan Akgül, gerçekleşen silahlı saldırıda Çerkes bir babanın oğlu ile beraber şehit edildiği, diğer oğlunun ise ağır yaralı olduğu bilgisini aktardı.

Akgül "Yeni Zelanda’da iki camimize ve cuma namazı için toplanmış Müslüman kardeşlerimize yapılan alçak saldırıyı lanetliyorum. Camilerimize ve Müslümanlara yapılan bu saldırı maalesef ilk değil ve öyle görünüyor ki son da olmayacak. Özellikle Avrupa merkezli yükselen ırkçılık ve İslam karşıtlığının bir yansıması olan bu alçak saldırı bireysel bir saldırı planından öte bizzat bazı devletlerce beslenen İslamofobik düşünce yapısının organize hale dönüşmeye başladığının da göstergesidir. Saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu Müslüman katliamını lanetliyorum. Allah bu katilleri ve İslam düşmanlarının kahretsin" ifadelerini kullandı.

