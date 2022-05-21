Çerkes Sürgünü ve soykırımı, siyasetçilerin sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımların ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 600 bin ile 900 bin kişinin yaşamını yitirdiği olay 158. yıl önce gerçekleşti. Vatandaşlar internette, Çerkes Sürgünü ve soykırımı nedir? 21 Mayıs 1864 Çerkesler neden sürgün edildi? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

ÇERKES SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI NEDİR?

Çerkes Sürgünü ve soykırımı 21 Mayıs 1864 yılında yani bundan 15 yıl önce gerçekleşti. Çarlık Rusya’nın baskılarıyla sürgüne yollanan çok sayıda Çerkes açlık ve susuzluk gibi sebeplerden ötürü yolda yaşamını yitirdi. Bzı Çerkesler de sürgün edildikleri yerlerde açlık ve hastalık sebebiyle hayatını kaybetmişti.

21 MAYIS 1864 ÇERKESLER NEDEN SÜRGÜN EDİLDİ?

Karadeniz’e inme politikası gereği Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı ele geçirmek istemesi üzerine 1556’dan itibaren Kafkas-Rus Çarlığı Savaşı başladı ve 308 yıl sürdü.

Ruslar, ilk olarak Doğu Çerkesya’da Kabardey, ardından Dağıstan, Çeçenistan ve nihayetinde Batı Çerkesya’da Karadeniz kıyılarına doğru askeri harekatlara girişti.

Kafkas Dağları'nın iç kesimlerine Çerkesleri yok ederek ilerleyen Çarlık Rusya, teslim olanları ya Çarlık ordusuna katılmaya ya da göç etmeye zorladı.

21 Mayıs 1864’te Kafkas-Rus Savaşı'nın son durağı Soçi’de Ruslar törenlerle galibiyet ilan etse de Çerkesler için bu andan itibaren tarihin karanlık sayfası açıldı. 21 Mayıs Çerkeslerin toplu sürgününü temsil eden gün olarak tarihe geçti.



