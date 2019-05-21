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Çerkes sürgününün 155. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 13:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun: - "Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Çerkes sürgününün 155. yılı dolayısıyla, "Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İnsanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Çerkes sürgününün acısı, üzerinden 155 yıl geçmesine rağmen unutulmadı. Anavatanları Kafkasya'dan sökülüp atıldıkları bu elim hadisede hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, Çerkes kardeşlerimizin acısını paylaşıyoruz."

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun Çerkes sürgününün 155. yılı

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