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Çerkes sürgününün 155. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 02:17 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Yurtlarından koparılan, zulme uğrayan ve hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çerkes sürgününün 155. yılı dolayısıyla, "Yurtlarından koparılan, zulme uğrayan ve hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabı üzerinden Çerkes sürgününe ilişkin fotoğrafların yer aldığı bir video klip paylaşan Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Üzerinden geçen bir buçuk asra rağmen, 1864 #ÇerkesSürgünü'nde yaşanan acıların miras bıraktığı hüzün hiç eksilmedi. Yurtlarından koparılan, zulme uğrayan ve hayatını kaybeden Çerkes kardeşlerimizi rahmetle anıyoruz."

Bakan Gül, klibin sonunda, "21 Mayıs 1864 Çerkes Sürgünü'nü unutmadık." ifadelerine yer verdi.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül Ankara Çerkes sürgününün 155. yılı

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