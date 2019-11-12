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Çerkesler kendi dillerinde yayın kanalı istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 14:25 | Son Güncelleme

Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül: - "TRT'nin Çerkesçe kanalı açılmasını istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çerkes Forumu Genel Başkanı Muammer Akgül, TRT'den Çerkesçe yayın yapan kanal açmasını talep ettiklerini bildirdi.

Akgül, yaptığı açıklamada, Çerkesler olarak kendi dillerinde bir televizyon kanalı görmek istediklerini, gelenek ve göreneklerin kaybedilmeden yeni nesillere aktarmasını hedeflediklerini ifade etti.

Bu kapsamda bir kanala ihtiyaç duyduklarını kaydeden Akgül, kamusal yayıncılık sorumluluğu kapsamında bu adımı TRT'den beklediklerini aktararak şunları kaydetti:

"TRT'nin Çerkesçe kanalı açılmasını istiyoruz. Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlığı Çerkeslerin yaşadığı şehirlerin yerel yönetimlerinde kimlik ve dilimizin korunmasına yönelik politika ve stratejileri geliştirecek birimlerin kurulmasını veya mevcut birimlere yasal çerçevesi belirgin görevlendirmeler yapabilir. Anadilimizin korunması konusunda ilgili kamu kurumlarının stratejik planlarında bölümlere yer verilmesini ve bunlar için bütçe kanunlarına gerekli ödeneklerin eklenmelidir. Bu kapsamda üniversitelerin Çerkezce bölümlerinden mezun olanların orta öğretim kurumlarında ve Halk Eğitim Merkezlerinde istihdamının sağlanabilir."

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Anahtar Kelimeler:
Çerkes Forumu Muammer Akgül TRT

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