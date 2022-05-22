HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çerkesler sürgünü unutmadı! Yenikapı ve Taksim’de protestolar düzenlendi

Çerkesler sürgünü unutmadı! Yenikapı ve Taksim’de protestolar düzenlendi

22.05.2022 19:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çerkes Dernekleri Federasyonunca, Çerkes Sürgünü'nün 158. yılı dolayısıyla protesto eylemi düzenlendi.

Çerkesler sürgünü unutmadı! Yenikapı ve Taksim’de protestolar düzenlendi

Taksim Odakule'deki protestoda katılımcılar, Çerkes ve Ukrayna bayrakları ile çeşitli dövizler taşıdı. Çerkes Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Nusret Baş, yaptığı basın açıklamasında, 21 Mayıs 1864 tarihinin Çerkes Soykırımı ve Sürgünü'nü simgelediğini söyledi.

AA-20220521-27937838-27937833-ISTANBULDA_CERKES_SURGUNUNUN_158_YILI_DOLAYISIYLA_PROTESTO_EYLEMI_DUZENLENDI

Rusların planlarının aradan 158 yıl geçmesine rağmen istedikleri sonucu vermediğini kaydeden Baş, şöyle devam etti:

"Anadolu'ya, Balkanlar'a ve Orta Doğu'ya savurdukları halklarımız, bu yeni topraklarda olağanüstü bir mücadele vererek hayata tutundu. Bugün milyonları aşan nüfusları ile ana vatandaki soydaşlarının 6 katı mevcuda sahipler ve hem gasbedilen vatanlarını hem tüm insani ve ulusal haklarını talep ediyorlar. Müteselsilen Rus Çarlığı'nın bugünkü mirasçısı olan Rusya yönetiminden Çerkes halkına karşı işlenen suçların ikrarı ile soykırımı tanımasını, sonra da halklarımızın ana vatana dönüş ve rehabilitasyonu için gereken sorumluluğu üstlenmesini istiyorlar. Biz Çerkesler olarak, kıyamete kadar da sürse, vatanımızı elde edinceye ve tüm toplumsal haklarımızı kazanıncaya kadar bu kutlu mücadeleyi sürdüreceğiz."

AA-20220521-27937838-27937834-ISTANBULDA_CERKES_SURGUNUNUN_158_YILI_DOLAYISIYLA_PROTESTO_EYLEMI_DUZENLENDI

Eylemde, sürgünü temsilen gökyüzüne balonların salınmasının ardından gruptan bazı kişiler, İstiklal Caddesi’ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne yürüyerek siyah çelenk bıraktı.

AA-20220521-27937838-27937835-ISTANBULDA_CERKES_SURGUNUNUN_158_YILI_DOLAYISIYLA_PROTESTO_EYLEMI_DUZENLENDI

Basın açıklamasına, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. (AA)

AA-20220521-27937838-27937836-ISTANBULDA_CERKES_SURGUNUNUN_158_YILI_DOLAYISIYLA_PROTESTO_EYLEMI_DUZENLENDI

AA-20220521-27937838-27937837-ISTANBULDA_CERKES_SURGUNUNUN_158_YILI_DOLAYISIYLA_PROTESTO_EYLEMI_DUZENLENDI

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacakBu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: Kuvvetli olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklamasıDünya Sağlık Örgütü'nden maymun çiçeği hastalığı açıklaması
Sığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuçSığınmacılarla ilgili yapılan ankette dikkat çeken sonuç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

19 yaş büyük sevgilisiyle aşka geldi! Kimseyi umursamadılar

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Muhalefet 1994 hezimetine doğru gidiyor

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Kalp krizi geçirdiğini anladı, acile sürdü! Doktorun mucize gibi hayata dönüş mücadelesi

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Üniversite öğrencilerini taşıyan otobüs kaza yaptı!

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

Bodrum'da sezon açıldı, ücretler gündem oldu! Lahmacun fiyatı...

İlginizi Çekebilir

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

Doğradığı cesetlerin cinsel organlarını toplayıp sakladı

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

İnfial yarattı! “Bir yaşındaki erkek bebeklere tecavüz...”

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Oğlundan Erşan Kuneri için +18 uyarısı!

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Düğünde ilginç anlar! Suratını yaladı

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.