Çerkesler, sürgünün 155. yılında atalarını andı

Rusya Çarlığı tarafından 155 yıl önce Kafkasya’dan toplanılarak Türkiye’ye sürgün edilen ve sürgün sırasında binlercesinin hayatını kaybettiği Abhaz ve Çerkesleri anmak için binlerce vatandaşın katılımıyla atalarının Türkiye’ye ilk ayak bastıkları yer olan Kocaeli’nin Kandıra ilçesine bağlı Karaağaç köyü ve Babalı sahilinde anma töreni düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde ve Kafkas Kültür Dernekleri Federasyonu (KAFFED) tarafından düzenlenen tören için bir araya gelen vatandaş, iftarını açtıktan sonra sürgünde hayatını kaybedenler için dua etti. Yapılan duanın ardından çocuğundan yaşlısına binlerce vatandaş, Babalı sahiline kadar ellerinde meşalelerle yürüdü. Gerçekleşen anma programına AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Kafkas Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Yıldız Şekerci, Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayan Çerkesler katıldı.

Vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı

Kocaeli, İstanbul, Ankara, Yalova, Düzce, Tokat, Çorum, Kahramanmaraş, Samsun, Kayseri, Hatay, Bolu, Reyhanlı, Kütahya, Sakarya, Bursa, Eskişehir, Adana gibi farklı şehirlerden törene katılım gösteren vatandaşlar, ataları için denize karanfil ve çelenk bırakarak dua etti. Ses sanatçılarının Çerkeşçe şarkılar söylemesi ve ağıt yakması ile devam eden törende sürgünün yaşattığı acılar ve kayıplar vurgulandı. Öte yandan Nart ateşi etrafında toplanan vatandaşlar, temsili mezar taşlarının başında sırayla nöbet tuttu. Anma töreni, binlerce vatandaşın gözyaşları içerisinde deniz kenarında dua etmesi ile son buldu.

“Bu sürgünü unutturmamak adına bu kadar katılım sağlanıyor”

Törene katılarak sürgünde hayatını kaybeden atalarını andığını ifade eden Ekrem Hış isimli vatandaş, “Bizim soydaşlarımızın sürgünde doğal bir liman sanarak buraya geldikleri gemilerin zarar gördüğünü, üzerindeki insanların denize dağıldığını biliyoruz. Yapılan araştırmalarda burası sadece bir defaya mahsus değil, çok sayıda atalarımızın burada karaya çıktığını biliyoruz. Burada şahit olduğumuz mağaralara sığındılar. Geri kalanları açık araziye serpildi. Günün koşulları sığınacak yer bırakmıyor. Doğa ile mücadele etmekten başka çareleri kalmadı. Şuan bu kadar insanın burada birikmesinin nedenini kimlik bilinci olarak izah etmek istiyorum. Dedelerinin uğradıkları haksız sürgünde can verenler, anılmak durumunda. Ölülerimizi hatırlatmak, bu sürgünü unutturmamak adına bu kadar katılım sağlanıyor. Yıllar itibari ile bu sayının arttığını gözlemliyoruz” dedi.