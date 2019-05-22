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Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 01:28 | Son Güncelleme

MERSİN'deki Çerkezler, 155 yıl önceki soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yitiren yaklaşık 500 bin soydaşını düzenlenen törenle andı.

Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'deki Çerkezler, 155 yıl önceki soykırım ve sürgün sırasında yaşamını yitiren yaklaşık 500 bin soydaşını düzenlenen törenle andı. Ağıtların yakıldığı törende, denize çiçek bırakıldı.
Kafkas Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından kent merkezindeki Özgecan Arslan Barış Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması ve başlayıp Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam etti. Günün önemine ilişkin konuşan Dernek Başkanı Güner Savrum, "21 Mayıs, milyonlarca Çerkez'in anayurtlarından sürülüp dağıtılışı, yüzbinlerce Çerkez'in sürgün yollarında kırılışı, Karadeniz'in soğuk ve karanlık sularında gömülüşleridir. 21 Mayıs soykırımdır, sürgündür. 1763-1864 yılları arasında 101 yıl süren Rus-Kafkas savaşlarında 500 binden fazla Çerkez hayatını kaybederken, Çerkezlerin mağlubiyeti ile neticelenen savaş sonrasında, bundan 155 yıl evvel, 21 Mayıs 1864 tarihinde Çarlık Rusya’sının kolonyalist politikaları çerçevesinde yaklaşık 1.5 milyon Çerkez, başta Osmanlı toprakları olmak üzere değişik ülkelere sürgün edilmişlerdir. Ancak sürgün sırasındaki yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı, resmi olmayan rakamlara göre 500 bin Çerkez hayatını kaybetmiştir. Bugün yaşanan tüm acılara ve dağılmışlığa karşın Çerkezler, varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyor" dedi.
Konuşmanın ardından soykırımın unutulmaması için and içen Çerkezler, yine yaşamını yitirenler için ağıt yaktı. Tören, denize çiçek bırakılmasının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

Çerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldıÇerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldıÇerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldıÇerkez Soykırımı ve Sürgünü'nün 155'inci yılında ağıtlar yakıldı

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