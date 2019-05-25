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Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 16:18 | Son Güncelleme

ANAVATANLARI Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin 155'inci yıl dönümünde Çerkezler, Samsun'da Karadeniz'e karanfil bıraktı, atalarını andı.  İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda bir araya gelen Çerkez platform üyeleri, '21 Mayıs 1864, 155.

Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- ANAVATANLARI Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin 155'inci yıl dönümünde Çerkezler, Samsun'da Karadeniz'e karanfil bıraktı, atalarını andı.
İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda bir araya gelen Çerkez platform üyeleri, '21 Mayıs 1864, 155. yıl' yazılı çelenkle yürüyüş yaptı. Samsunum 1 gemisinde bulunan bir grup platform üyesinin sürgünün temsili olarak karaya inişi de yaptığı etkinlik, Samsun Çerkez Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz'ın 2 ağıt söylemesi ile son buldu. Platform adına açıklamalarda bulunan Sinan İnan, Çerkez soykırımının 155'inci yılında Samsun sahilinde buluştuklarını söyledi. İnan, "Başta Çarlık Rusyasının emperyalist politikalarına kurban edildik" dedi. Konuşmanın ardından Karadeniz sahiline geçen platform üyeleri, denize karanfil bıraktı.

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Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılarÇerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılarÇerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılarÇerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar

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