HABER

Çerkez sürgünü için denize karanfil bıraktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 17:12 | Son Güncelleme

ANAVATANLARI Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin 155'inci yıl dönümünde Çerkezler, Samsun'da Karadeniz'e karanfil bıraktı, atalarını andı.  İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda bir araya gelen Çerkez platform üyeleri, '21 Mayıs 1864, 155.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- ANAVATANLARI Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin 155'inci yıl dönümünde Çerkezler, Samsun'da Karadeniz'e karanfil bıraktı, atalarını andı.

İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi Liman İçi Sahil Sevgi Yolu'nda bir araya gelen Çerkez platform üyeleri, '21 Mayıs 1864, 155. yıl' yazılı çelenkle yürüyüş yaptı. Samsunum 1 gemisinde bulunan bir grup platform üyesinin sürgünün temsili olarak karaya inişi de yaptığı etkinlik, Samsun Çerkez Derneği Başkanı Rahşan Erdoğan Yılmaz'ın 2 ağıt söylemesi ile son buldu. Platform adına açıklamalarda bulunan Sinan İnan, Çerkez soykırımının 155'inci yılında Samsun sahilinde buluştuklarını söyledi. İnan, "Başta Çarlık Rusyasının emperyalist politikalarına kurban edildik" dedi. Konuşmanın ardından Karadeniz sahiline geçen platform üyeleri, denize karanfil bıraktı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulunduPKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu
Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)Pitbull'un saldırdığı kedi ağır yaralandı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Emeklilere bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs’ta ödenecek

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

Hekimlerin askerlik hizmetiyle ilgili flaş açıklama

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

İran’dan ABD’ye tehdit: Gemilerinizi batırırız

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Ay Kova burcunda ilerliyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Üniversite öğrencileri kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sümela Manastırı ziyarete açıldı

Sümela Manastırı ziyarete açıldı

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

PKK'nın sözde Karadeniz karargahı bulundu

Son dakika Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi (Son depremler AFAD-Kandilli)

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Cesedi bulanan teröristin kim olduğu ortaya çıktı

Çankırı’da skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

PKK'ya Karadeniz'de darbe! Bulundu ve yok edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.