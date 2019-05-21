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Çerkez sürgününün 155. yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 23:39 | Son Güncelleme

Mersin'deki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, sürgün yolunda hayatını kaybeden Çerkezler anıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de, Rusya'nın Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası çok sayıda Çerkez'in, Osmanlı topraklarına sürgün edilişinin 155. yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Kentin sahil şeridinde bulunan Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bir araya gelen Mersin Kafkas Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, anma programı düzenledi.

Sürgün yolunda hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okunan ve saygı duruşunda bulunulan etkinlikte, temsili mezar taşları taşındı.

Dernek Başkanı Güner Savrum, programdaki konuşmasında, 21 Mayıs 1864 tarihinin, milyonlarca Çerkez'in, ana yurtlarından sökülüşünün tarihi olduğunu söyledi.

Çarlık Rusyası tarafından, başta Osmanlı olmak üzere çeşitli ülkelere sürgün edilen Çerkezlerden çok sayıda kişinin yol şartları, salgın hastalıklar ve açlık gibi nedenlerden dolayı hayatını kaybettiğini vurgulayan Savrum, insanlık tarihinin gördüğü en acımasız sürgünün yaşandığını söyledi.

Çerkezler için 21 Mayıs'ın direniş tarihi olduğunu dile getiren Savrum, "Bugün, yaşanan tüm bu acılara ve dağılmışlığa karşın Çerkezler, varlıklarını ve kimliklerini koruyor, yaşatıyorlar. Üzerinde yaşadıkları tüm ülkeleri vatan bilip, içeride hainlere, dışarıda düşmanlara karşı savunuyor; birlikte yaşadıkları halkları kardeş sayıp, barış ve huzur içerisinde yaşıyorlar." dedi.

Konuşmanın ardından yöresel kıyafetler giyen gençler, sürgünü anlatan oyun sahnelerken, koro ağıtlar yaktı ve türküler seslendirdi.

Program, denize siyah çelenk bırakılmasıyla son buldu.

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