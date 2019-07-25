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Çerkezköy Adliyesi'nde rüşvet operasyonu: 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 25.07.2019 15:03 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Adliyesi'nde rüşvet karşılığı, denetimli serbestlik kapsamında görevlendirilen hükümlüleri mesaiye gelmiş gibi gösteren, adli kontrolle salıverilenler yerine de imza atan 4 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Şaban KARDEŞ/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy Adliyesi'nde rüşvet karşılığı, denetimli serbestlik kapsamında görevlendirilen hükümlüleri mesaiye gelmiş gibi gösteren, adli kontrolle salıverilenler yerine de imza atan 4 şüpheli, gözaltına alınıp, tutuklandı.
Tutuklanan şüphelilerin adliyeden aralarında klima da bulunun demirbaşları çalıp, sattıkları da ortaya çıktı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, denetimli serbestlik kapsamında adliyede görevlendirilen bazı hükümlülerin, rüşvet karşılığı işe gelmiş gibi gösterildiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma başlattı. Soruşturmada görevlendirilen Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücedele Şube Müdürlüğü ekipleri, adliyede teknisyen olarak çalışan Çetin Demirden ile Toplum Yararına Programlar(TYP) kapsamında görev alan Yakup Nane, Ömer Dursun ve Hasbi Tombul'un denetimli serbestlik kapsamında çalışan bazı hükümlüleri, mesai sürelerine göre 500 ile 1500 TL arasında değişen rüşvetler alıp, işe gelmiş gibi gösterdiklerini belirledi. Aynı şüphelilerin adli kontrol şartı bulunan bazı kişiler adına da yine rüşvet karşılığı imza attığını ortaya çıkardı. Polis, şüphelilerin adliyeden aralarında klima da bulunan bazı demirbaşlar ile temizlik ve kırtasiye malzemelerini çalarak sattıklarını tespit etti. Elde edilen bilgiler üzerine polis, şüphelileri düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin, evlerinde yapılan aramalarda adliyeden çalının bazı eşyalar bulundu. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Çetin Demirden ile Yakup Nane, Ömer Dursun ve Hasbi Tombul mahkemece tutuklandı.
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı genişleterek ihmali bulunan personellerin tespit edilmesi ile demirbaşlar ve alımlarındaki tüm dosyaları incelemeye aldı.

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