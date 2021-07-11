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  4. Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü

Tekirdağ'da 5 katlı binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın öldü

11.07.2021 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir binanın balkonundan otomobilin üzerine düşen kadın yaşamını yitirdi. Öte yandan polisin olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırdığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Mahallesi Fatih Caddesi Ergin Sokak'taki bir binanın 5. katında yalnız yaşayan Neşe Özen (45) balkondan, park halindeki bir otomobilin üzerine düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılan Özen, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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GÜVENLİK KAMERASINCA KAYDEDİLDİ

Polis ve savcı olay yerinde inceleme yaptı.

Öte yandan Özen'in otomobilin üzerine düşmesi çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yaklaşık 5 yıl önce eşinden ayrılan Özen'in 2 çocuk annesi olduğu ve evde yalnız yaşadığı öğrenildi.

Polis olayın kaza mı, intihar mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırıyor. (AA)

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