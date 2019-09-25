Çerkezköy-Kapıkule Demiryolu Hattı'nın temeli atıldı (2)

'SÖZ MİLLETİNDİR, İKTİDAR MİLLETİNDİR'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Halkalı- Kapıkule Hızlı Tren Hattı temel atma töreni için geldiği Edirne'de, törenin ardından 2'nci Beyazıd Külliyesi ve Sağlık Müzesi ile Selimiye Camii ziyaretinden sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti. Bakan Turhan'ın Edirne'de son olarak AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı İlyas Akmeşe ve Edirne Milletvekili Fatma Aksal'ın selamlama konuşmasının ardından Bakan Turhan, erken seçim tartışmalarına değindi. Başkanlık sisteminin Türkiye'ye istikrar getirdiğini ifade eden Turhan, "Biliyorsunuz eskiden iktidar sürelerinin, hükümet etme sürelerinin ortalaması 9 - 9,5 aydı, yani 1 yılı geçmiyordu. Şimdi başkanlık sistemine geçtik, Türkiye'de artık siyasi istikrarla bir sorun kalmamıştır. Bugün milletimiz Recep Tayyip Erdoğan'ı başkan seçmiştir, onun hükümetiyle yönetiliyor. Recep Tayyip Erdoğan da bir fanidir ama bundan sonra yine kendi hür, özgür iradesiyle başkanını seçecek ve onunla birlikte 5 yıl iktidarda kalacak hükümet görevini yürütecek ve hükümetsizlik diye bir sorun kalmayacaktır. Bunun böyle bilinmesi gerekir. Bunun için başkanlık sistemi dedik ve bundan sonra ülkemizde hesapları olan iç ve dıştan bozguncu mihrakların bu ülkede siyasi otoriteyi hükmetme gücünü ortadan kaldırıp başka erkleri devreye sokmasına artık yer kalmamıştır. Söz milletindir, iktidar milletindir, milletin seçtiği kişi bu ülkede hükmedecektir" dedi.

'ERKEN SEÇİM SÖYLEMLERİNE İNANMAYIN'

Türkiye'nin AK Parti iktidarında önünde 4 yıllık süreç olduğunu, kimsenin erken seçim söylemlerine inanmaması gerektiğini dile getiren Bakan Turhan, "Önümüzde 4 yıllık bir süre var. Birileri devamlı kaşıyor, yarın seçim olacak, o olacak, bu olacak diye milletin aklını karıştırıyorlar. Kimse böyle bir şeye inanmasın, biz bu ülkede yapacaklarımızı 2023 hedeflerini, 2053 hedeflerini, 2071 hedeflerini ortaya koyduk, kitabımızda yazdık ve o hedeflere milletimizle birlikte evelallah yürüyeceğiz. Kafamızı karıştırmak isteyenlere, özellikle gençlerimizin üzerinde bir takım algı operasyonu yapmak isteyenlere fırsat vermeyiniz. Bu davanın bu coğrafyada hakim olması için hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bir Recep Tayyip Erdoğan'la bu iş olmaz. Kendisini milletine adamış bir insanı yalnız bırakmamamız lazım. Ona her alanda destek olmamız lazım. Onun bu ülke için yapmak istediklerini, ona destek olarak ve yaptıklarını da milletimize samimiyetle, tevazuyla anlatarak bu davanın fedakar erleri olarak yapmanız lazım" diye konuştu.

Bakan Turhan, partideki programının ardından kentten ayrıldı.