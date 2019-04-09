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Çerkezköy Kaymakamı Abban’dan Polis Haftası Mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, Türk Polis Teşkilatı’nın 174.

Çerkezköy Kaymakamı Abban’dan Polis Haftası Mesajı

Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi Kaymakamı Atilla Selami Abban, Türk Polis Teşkilatı’nın 174. Kuruluş Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"174. kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyorum"
Kaymakam Abban mesajında: “174 yıl önce, vatandaşlarımızın esenliği ve güvenliğini temin etmek amacıyla kurulan Polis Teşkilatımız, kamu düzeninin sağlanması huzur ve barış ortamının devamı için, üstün görev anlayışı içinde cansiperane gayretlerini sürdürmektedir. Kurulduğu günden bu yana sürekli kendini geliştiren Polis Teşkilatımız bugün sahip olduğu araç-gereç, fiziki imkânlar ve eğitimli personeli ile mutlu birey, huzurlu toplum vizyonu ile çalışmalarına devam etmektedir. Türk Polis Teşkilatı, ülkedeki, huzur, güven ve istikrar ortamının korunmasındaki en büyük güvencedir. Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen kahraman polislerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aziz milletimiz için iftihar kaynağı olan Türk Polis Teşkilatımızın 174. Kuruluş yıl dönümünü tebrik ediyor, tüm Emniyet mensuplarımıza başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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