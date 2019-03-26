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Çerkezköy TSO fidanlarla çınarları buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:58 | Son Güncelleme

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 6.

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası 6. Meslek Komitesi üyeleri, Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Özel Trakya Bakım Merkezi’ni ziyaret ederek yaşlılarla buluştu.
Çerkezköy TSO 6. Meslek Komitesi Üyeleri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yaşlılara Saygı Haftası’nda Özel Trakya Bakım Merkezini ziyaret ederek “fidanlarla çınarları” buluşturdu.
Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Ayhan Arslan ve Rasim Bilgen, 6. Meslek Komitesi Başkanı Ayhan Duran, Başkan Yardımcısı Nazan Çoban ve Komite Üyeleri Ali Dönmez, Sercan Erbey ile Ramazan Tahir Eke’nin katıldığı ziyaret programında Çerkezköy Özel Gülerçin Koleji 9-A sınıfı öğrencileri de Oda heyetine eşlik etti.
Ziyaret programında konuşma yapan Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Arslan "18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası ancak biz birbirimizden farkımız olduğunu düşünmüyoruz. Bu sebeple bugünü yaşlılar haftası değil, kıdemliler haftası olarak görüyoruz. Bugün gençlerimizi sizlerle bir araya getirerek, sizleri biraz olsun mutlu edebildiysek ne mutlu bize. Sizler bizim geçmişimiz ve sizlerden aldığımız derslerle geleceğimizi şekillendireceğimiz öğretmenlerimizsiniz. Sizlere değer veriyoruz, sizleri seviyoruz. Kıdemliler haftanız kutlu olsun" dedi.
Ziyarette öğrenciler ve Oda heyeti yaşlıların ellerini öperek, onlara çiçek takdim etti. Duygu dolu anların yaşandığı ziyaret günün anısına çekilen fotoğrafla son buldu.

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