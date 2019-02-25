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Çerkezköy TSO kalitesini yükseltiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) personeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi eğitimlerine katıldı.Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen ISO 9001:2015 Yeni Versiyon Kalite Yönetim Sistemi, Stratejik Planlama, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Risk Yönetim Sistemleri Akreditasyon eğitimlerine Eğitim ve Kalite Yöneticisi/Akreditasyon Sorumlusu Hülya Kara, Oda İşleri Yöneticisi Seçkin Bayraktar, Uluslararası İlişkiler Yöneticisi İlknur İnal ve Mali İşler Yöneticisi Erhan Akı katıldı.

Çerkezköy TSO kalitesini yükseltiyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) personeli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi eğitimlerine katıldı.
Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nı temsilen ISO 9001:2015 Yeni Versiyon Kalite Yönetim Sistemi, Stratejik Planlama, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 31000 Risk Yönetim Sistemleri Akreditasyon eğitimlerine Eğitim ve Kalite Yöneticisi/Akreditasyon Sorumlusu Hülya Kara, Oda İşleri Yöneticisi Seçkin Bayraktar, Uluslararası İlişkiler Yöneticisi İlknur İnal ve Mali İşler Yöneticisi Erhan Akı katıldı. Akredite Oda/Borsaların genel sekreter, akreditasyon sorumluları ve süreç ile ilgili çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimlerde yönetim sistemlerinin gereklilikleri, akreditasyon standardı beklentileriyle eşleştirilerek örnek uygulamalarla anlatıldı.

Çerkezköy TSO kalitesini yükseltiyor

Çerkezköy TSO kalitesini yükseltiyor

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