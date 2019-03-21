Çerkezköy TSO’da Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi

Tekirdağ Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nda Toplantı ve Zaman Yönetimi Eğitimi düzenlendi.

Eğitmen Türkan Gürsaç’ın sunumlarıyla gerçekleşen eğitimde ‘en iyi zaman kullanımı’nın yolları katılımcılarla paylaşıldı. Gürsaç "Zaman, yerine konması, geri döndürülmesi, yenilenmesi, depolanması ve satın alınması mümkün olmayan tek kaynaktır. Günlük programınızı yaparken, enerji konjonktürünüzün aklınızda olması iyi bir fikirdir. Bazı insanların en iyi zamanları sabahın erken vakitleridir. Bazılarının en başarılı oldukları zaman ise öğleden sonradır. Mümkün olduğunca günlük programınızı en iyi zamanınıza denk gelecek şekilde planlamaya çalışın. Her zaman kontrolü sağlayamazsınız, fakat yoğunlaşma ve düşünce gerektiren çalışmaları en iyi zamanınızda yapma fikrini de göz önünde bulundurmalısınız. Eğer en iyi zamanınız sabah ise daha az önemli olan okuma, mektup veya telefonlara cevap verme gibi faaliyetleri öğleden sonraya bırakın" ifadelerini kaydetti.

"Sosyal hayatınıza da zaman ayırın"

Zaman yönetiminde başarıyı yakalamak için yapılmaması gerekenlerden bahseden Gürsaç, şu ifadeleri kullandı:

"Erteleme alışkanlığı en önemli zaman yönetimi tuzaklarından birisidir. Kendinizi gereğinden fazla işinize adamayın. İşlerimizi verimli bir şekilde yapabilmemiz için fiziksel ve zihinsel olarak zinde olmalıyız. Bu da ancak düzenli bir çalışma ile olur. Kendini gereğinden fazla işe adayan insanların, ailesine, spora, gezmeye ve diğer sosyal faaliyetlere ayıracak zamanları yoktur. Zamanınızı yönetirken aceleci davranmayın. Bazı insanlar zaman baskısından hoşlanırlar. Bunlar aceleci tavır takınarak kendilerini sürekli bir şeyler yapmak zorunda hissederler. Bunlar ‘A tipi kişilik’ olarak adlandırılırlar. Ancak aceleci tavır zaman yönetimine ters düşer" dedi.