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Çerkezköy'de 10 milyon liralık talihli merakı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2018 16:56 | Son Güncelleme

SAYISAL Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 10 milyon 463 bin lira Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir talihliye çıktı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)- SAYISAL Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 10 milyon 463 bin lira Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir talihliye çıktı. Sayısal Loto'nun 1168'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 10 milyon 436 bin 198 lira 25 kuruş ikramiyenin sahibi oldu. Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 22, 30, 31, 36, 39, 49 numaraları oynayarak büyük ikramiyeyi kazanan kişi ilçede merak konusu oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin şanslı kuponunu oynadığı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Barbaros Caddesi üzerindeki bayi Şükrü Gül, büyük ikramiyenin kendi bayisinden oynandığını sonradan öğrendiğini söyledi. Gül, "Büyük ikramiyeyi kazanan kişinin bu bayiden kuponunu oynadığını sabah arkadaşlardan duydum. İlk kez Çerkezköy'e bu kadar büyük bir ikramiye çıkıyor. Kazanandan beklentimiz yok. Şimdiden güle güle harcasın" dedi.

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