HABER

Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 22:43 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yunus Çatal (23), öldü, 3 kişi de yaralandı.

Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yunus Çatal (23), öldü, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, bu gece yol bakım çalışmaları süren Çerkezköy ile İstanbul'un Silivri ilçesi karayolu üzerindeki Büyükçavuşlu Köprü mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen Cemil Çetin'in kullandığı 34 BB 1934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Çatal idaresindeki 59 TB 224 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, demir yığını haline dönüşen otomobillerde bulunan Yunus Çatal, Cemil Çetin, Sefa Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Silivri'de özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Yunus Çatal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Kazanın ardından bir süre kapanan Çerkezköy-Silivri karayolu otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Çerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıÇerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıÇerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralıÇerkezköy'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

PARTNER'İlk kez açıklıyorum, evleniyorum''İlk kez açıklıyorum, evleniyorum'
Çananakkale'de kahvehane işletmecisi pompalı tüfekle öldürüldüÇananakkale'de kahvehane işletmecisi pompalı tüfekle öldürüldü
Bodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaBodrum'da perdeciye uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Erdoğan bugün uyarmıştı! 45 adrese eş zamanlı baskın

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Keçi yarı insan yarı domuz doğurdu! Görenler çığlık çığlığa bağırdı

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Gülse Birsel yine yapacağını yaptı! Jet Sosyete'de Ahmet Kural'a gönderme

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Muhtarlar toplantısında ilginç olay! Erdoğan muhtarın sigara paketini aldı ve...

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Yerel seçim anketi! ORC Araştırma sahibi Pösteki, MHP'nin oy oranını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Okulda ‘gusül abdesti gösterme’ bahanesiyle istismar iddiasına tutuklama

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

Beyazsu Mardinlileri hayran bıraktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.