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Çerkezköy'de kimyasal atıkları çuvallar içinde çevreye bırakan araç aranıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 16:15 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallar içine konularak çevreye bırakılan kimyasal atıklardan alınan numunelerin incelenmesi sürüyor.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, çuvallar içine konularak çevreye bırakılan kimyasal atıklardan alınan numunelerin incelenmesi sürüyor. Atığın çevresine güvenlik şeridi çekilirken, atıkları bırakan aracın bulunması için bölgedeki güvenlik kameraları incelenmeye alındı. Çerkezköy'ün eski İstanbul yolu üzerindeki Kuşbahçe mevkiine, dün çuvallar içinde bırakılan atıkların kötü koku yayması üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine atıkların bulunduğu bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden ekipler sevk edildi. Yaklaşık 20 ton olduğu belirtilen 29 çuvalın içinde kimyasal atık olduğu iddia edilen toz atıklar olduğu görüldü. Atıkların bir kamyon tarafından bırakıldığı ihtimali üzerinde duran ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Atıklardan numuneler alınırken olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili açıklama yapan Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nün atıklardan aldığı numunelerin incelendiğini belirterek, şu bilgileri verdi: "İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri ile birlikte atıkların bulunduğu yerde gerekli incelemeler yapıldı. Atıkların çevreye zararlı olup olmadığı hususunda ekipler gerekli numuneleri aldılar. Jandarma ekiplerimiz de bölgeye çuvallar içinde atılan kimyasalı boşaltan kamyonu bulmak için tüm kamera kayıtlarını incelemeye aldı."

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