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Çerkezköy’de korku dolu anlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.12.2019 10:43 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde cezaevi kavşağı mevkisinde yön tabelalarının üzerine çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu, görenlere korku dolu anlar yaşattı.Çerkezköy-Kapaklı yolu üzeri cezaevi kavşağının bulunduğu mevkide yaşları 9 ila 14 arasında değişen çocuklar yolun karşısına geçmek için yön tabelalarına çıktı.

Çerkezköy’de korku dolu anlar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde cezaevi kavşağı mevkisinde yön tabelalarının üzerine çıkarak yolun karşısına geçmeye çalışan çocukların tehlikeli oyunu, görenlere korku dolu anlar yaşattı.
Çerkezköy-Kapaklı yolu üzeri cezaevi kavşağının bulunduğu mevkide yaşları 9 ila 14 arasında değişen çocuklar yolun karşısına geçmek için yön tabelalarına çıktı. Yön tabelalarının üstünden geçerek karşıya geçmeye çalışan çocukların görüntüleri, görenlere hem şaşkınlık hem de korku dolu anlar yaşattı. Tabelaların korkuluklarına tutunarak karşıya geçmeye çalışan çocuklar görenlerin tüm uyarılarına rağmen aldırış etmedi.

Çerkezköy’de korku dolu anlar

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