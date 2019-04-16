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Çerkezköy’de pide fiyatları belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 18:52 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı.

Çerkezköy’de pide fiyatları belirlendi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Nisan Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. 2019 Ramazan ayı pide fiyat tarifesi de mecliste görüşülerek belirlendi.
Yoklama ve saygı duruşunun ardından başlayan meclis toplantısında ilk olarak Mart ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. Mart ayı gelirleri 185 bin 947 lira 76 kuruş olarak gerçekleşirken, giderler ise 220 bin 379 lira 99 kuruş olarak belirtildi. İlgili gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildikten sonra Ticaret Sicil Müdürü’nün görevi başında bulunmayacağı süre zarfında oda personellerinden Oğuz Tunur’un vekil olarak görevlendirilmesi kararı da oy birliğiyle kabul edildi. Ardından TOBB mesleklerinin gruplandırılması rehberine yeni eklenen toplam 14 nace kodlarının meslek gruplarına tanımlanması da oy birliğiyle kabul edildi. Ardından adres sebebiyle askıda bulunan ve toplamda 2 yıl süresinde bildirimde bulunmayan 13 üyenin oda terk işlemleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Pide fiyatları belli oldu
Sonrasında Çerkezköy Kapaklı Fırıncılar Derneği tarafından ramazan pidesi fiyat tarifesinin belirlenmesiyle ilgili önergesi görüşüldü. İlgili gündem maddesinde söz alan Meclis Üyesi Mehmet Sait Erdem sade pide fiyatının 3 lira, yumurtalı pide fiyatının ise 3 buçuk lira olarak ücretlendirilmesi önerisinde bulundu. İlgili gündem maddesi mecliste görüşüldükten sonra oy birliğiyle kabul edildi

Çerkezköy’de pide fiyatları belirlendi

Çerkezköy’de pide fiyatları belirlendi

Çerkezköy’de pide fiyatları belirlendi

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