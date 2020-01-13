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  4. Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede

Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikte çalışan, 29 Aralık'ta kaybolan ve soyadı bilinmeyen Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan vatandaşları H.B. ile H.K., adliyeye sevk edildi.

Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde çiftlikte çalışan, 29 Aralık'ta kaybolan ve soyadı bilinmeyen Afganistan uyruklu Norulla'nın (27) öldürüldükten sonra araziye gömülmesiyle ilgili gözaltına alınan vatandaşları H.B. ile H.K., adliyeye sevk edildi.
Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'ndeki çiftlikte çalışan, Afganistan uyruklu olan ve soyadı henüz öğrenilemeyen Norulla'dan, 29 Aralık'tan itibaren haber alınamadı. Çiftlik yetkililerinin İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulunmasının ardından jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı. Kayıp Afgan'ın izine rastlanılmayınca jandarma, çiftlik çalışanlarının ifadesine başvurdu. Çiftlikte çalışan Afganistan uyruklu H.K., şüpheli ifadeler verince çapraz sorguya alındı. H.K., kayıp Norulla'yı kendisinin bıçaklayarak, öldürdüğünü itiraf etti.
H.K., Afganistan'dan yasa dışı yollarla birlikte geldikleri Norulla ve H.N. ile çiftlikte çalışmaya başladıklarını anlattı. H.K., çiftlikte Norulla ile H.N.'nin, kendisine bir gece içki içirip, uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğunu iddia etti. Daha sonra Norulla'nın yine kendisine cinsel istismarda bulunmak istediğini söyleyen H.K.'nin, "Ben karşı çıkınca aramızda kavga çıktı. Kavga sırasında onu öldürdüm ve cesedini götürüp, araziye gömdüm" dediği öğrenildi.
H.K.'nin ifadesi üzerine jandarma ekipleri, dün Kızılpınar Mahallesi'nin Yanıklık mevkisindeki arazide yaptığı aramada, öldürülen Norulla'nın toprağa gömülü cesedini buldu. H.K.'nin öldürdüğünü söylediği Norulla'nın gömüldüğü yerin belli olması için de üzerinin araç lastiği ile kapatıldığı görüldü. Norulla'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Afganistan uyruklu H.B. ile H.K., jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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