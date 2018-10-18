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Çerkezköy'deki 'kaçak' yapılar yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2018 22:32 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediye ekipleri Ambardere mevkiinde hazineye ait boş arazilere yapılan kaçak yapıları iş makineleri ile yıktı.

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, belediye ekipleri Ambardere mevkiinde hazineye ait boş arazilere yapılan kaçak yapıları iş makineleri ile yıktı.

Çerkezköy Belediyesi, Ambardere mevkiindeki kaçak yapılan sahiplerine boşaltmaları için verdiği bir haftalık sürenin dolması üzerine zabıta ekipleri tarafından iş makineleri eşliğinde yıkıldı. İlk etapta 20'ye yakın yapı yıkılırken bu konudaki denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. Belediye yetkilileri, vatandaşları bölgeye yeni kaçak yapmamaları konusunda uyararak denetimlerin süreceğini bildirdi.

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