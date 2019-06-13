Çerkezköy’ün yıldızları ödüllendirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede ulusal ve uluslararası arenada başarı gösteren öğrencileri ödüllendirmek amacıyla ‘Çerkezköy Yıldızlarıyla Buluşuyor’ isimli ödül töreni düzenlendi. Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programın açılış konuşmasını gerçekleştiren İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Gümüş, cuma günü 38 bin 196 öğrencinin mezun olacağını ifade ederek, "Cumartesi ve Pazar günleri YKS sınavına girecek 8 bin 260 öğrencimize başarılar diliyorum” dedi.

Eğitime yapılan yatırımlardan dolayı desteklerini esirgemeyen Kaymakam Atilla Selami Abban ve İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan’a teşekkür eden Gümüş, “Bunun dışında bir okul ve bir spor salonu inşaatı devam etmekte Kızılpınar mahallemizde 24 derslikli bir okulun ve Ambardere kampus alanında 200 öğrencilik pansiyonun yer teslimleri yapılmıştır. Bu bir ekip çalışmasıdır. Bu çalışmada ilçede ekip liderimiz Kaymakamımız Atilla Selami Abban, İl Milli Eğitim Müdürümüz Ersan Ulusan’dır. Ben huzurlarınızda Kaymakamımız, İl Milli Eğitim Müdürümüz, Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Bu anlamda sadece okul inşa etmiyoruz, bir ilçenin, gençliğimizin çocuklarımızın geleceğini, geleceğimizi inşa ediyoruz. 18 Ocak 2017 tarihinde ilçemizde kurum ve kuruluşlarla protokol imzalayarak ‘Sırada biz varız’ sloganı ile ‘Bir sınıf donat adını yaşat’ adıyla bir proje başlattık. Projemizi Kaymakamımız olmak üzere hayırseverlerimiz çok sahiplendiler ve bugüne kadar Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 261. Proje kapsamında hayırseverlerimiz tarafından 168 sınıf, 3 Z kütüphane, 5 stem kodlama atölyesi, 2 müzik sınıfı, 3 laboratuvar ve bir özel eğitim sınıfı olmak üzere toplamda 443 sınıf donatılmıştır. Proje özgünlüğü, insan, eğitim ve sonuç odaklı yapısıyla sekiz farklı bakanlık yetkisinden oluşan jüri tarafından İşçileri Bakanlığı tarafından ‘Projem Türkiye’ yarışmasında ödüle layık görülmüş ve Türkiye’de ilk üçe girmiştir. Biz bu işi yaparken, sadece sınıfları donatmadık, o sınıflarda okuyan yavrularımızın gönüllerini de donattık. Projemiz halen devam etmektedir ve bu projeye desteğini hiç esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Gümüş, konuşmasının devamında Çerkezköy’de ödül alan öğrencileri kutladı ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.