Çerkezlerden 'sessiz' yürüyüş

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta Çerkez kökenliler, Kafkasya'da yaşanan soykırım ve sürgünün 155'inci yılı nedeniyle ellerinde dövizler ve pankartlarla sessiz yürüyüş yaptı.

Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği, Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği ve Sivas Yavu Derneği organizasyonuyla kent meydanında toplanan yaklaşık 150 kişilik grup, '21 Mayıs 1864 Çerkez Soykırımını ve Sürgününü unutmadık, unutmayacağız' ve 'Karadeniz en çok Çerkezlere kara' yazılı pankart ve dövizlerle yürüyüşe başladı. Çarlık Rusyası döneminde uygulanan soykırım ve sürgünü protesto eden grubun yürüyüşü İstasyon Caddesi üzerinden 50'nci Yıl Kavşağı'na kadar sürdü. Buradan geri dönen grup üyeleri yürüyüşü kent meydanında tamamladı.

Grup adına basın açıklaması yapan Sivas Kuzey Kafkas Kültür Derneği Başkanı Nesrin Alpan, "Büyük toplumsal olaylar tüm insanlığın sorunudur. Olayları görmezden gelmek, yardım çığlıklarına duyarsız kalmak, zulme destek vermektir. Zulme 'dur' demenin bedeli ağırdır. Biz Çerkezler zulme 'dur' demenin bedelini ağır ödedik ve ödemeye devam ediyoruz. Onurlu bir varoluş ve özgürlüğü canını verebilecek kadar önemseyen biz Çerkezler bugün ahirete intikal etmiş tüm şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz" dedi.