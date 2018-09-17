CerModern 9. Açık Hava Film Günleri

CerModern'in 9'uncu kez düzenlediği, ödüllü Türk filmlerinden oluşan "Açık Hava Film Günleri" yarın başlayacak.

CerModern'den yapılan açıklamaya göre, "Açık Hava Film Günleri"nde gösterime girecek Türk filmleri, ücretsiz izlenebilecek.

Etkinlikte, Ankara'da yaşayan yabancı misyon temsilcilerinin yakından takip ettiği yeni Türk sinemasının festivallerde yarışan filmleri gösterilecek.

Festivalin açılışı yarın saat 20.15'te yönetmen Pelin Esmer'in, yazar Barış Bıçakçı ile senaryosunu kaleme aldığı ödüllü "İşe Yarar Bir Şey" filmiyle yapılacak.

Açık Hava Film Günleri'nde 19 Eylül Çarşamba "Güvercin", 20 Eylül Perşembe "Bütün Saadetler Mümkündür’", 21 Eylül Cuma "Dört Köşeli Üçgen" ve 22 Eylül Cumartesi "Tuzdan Kaide" filmi gösterime girecek.

Filmler, beş gün boyunca İngilizce alt yazılı olarak Türkçe gösterilecek.

