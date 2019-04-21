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CerModern'deki melekler uçmaya hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2019 11:03 | Son Güncelleme

Meksikalı heykel sanatçısı Jorge Marin'in bronzdan yapılmış kanatlar ve dev melek figürlerinden oluşan sergisi, CerModern bahçesinde başkentli sanatseverleri bekliyor - Küreler, pencereler, kefeler veya atlar üzerine konumlandıran dev heykeller, CerModern bahçesinden 30 Nisan'da ayrılacak

EDA ÖZDENER - Meksikalı heykel sanatçısı Jorge Marin'in bronzdan yapılmış kanatlar ve dev melek figürlerinden oluşan sergisi, başkentli sanatseverleri bekliyor.

CerModern'in bahçesindeki "Varlığın Yeniden İnşası" adlı sergide Marin, keskin avlanma yetileri olan, uçsuz bucaksız görüşe sahip kuşları melek ya da mitolojide kuş ve insan melezi olarak bilinen "Garuda" şeklinde tasvir ediyor.

Bronzdan yaptığı bu dev yaratıkları küreler, pencereler, kefeler veya atlar üzerine konumlandıran Marin, varlık olma kavramını sorguluyor.

Klasik sanatın etkilerini taşıyan ancak yüzlerindeki gagalı maskelerle zıtlıkların uyumunu ortaya koyan dev heykeller, konuk oldukları CerModern bahçesinden 30 Nisan'da ayrılacak.

"Varlığın Yeniden İnşası Sergisi", kendisini ziyaret edecek başkentlileri gizemli, akıl dışı, muzip ve eğlenceli bir yolculuğa çıkaracak.

- Marin, farklı formlardaki heykelleriyle biliniyor

Minyatürden anıt heykellere kadar tüm eserlerine bronzla hayat veren Marin, farklı formlarda heykelleriyle tanınıyor.

Eserleri Almanya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, Macaristan, Portekiz, Azerbaycan, Kanada, Kosta Rika, ABD, Guetamala, Panama, Çin, Japonya, Singapur, Endonezya, Hong Kong, Tayland, Kuveyt ve Mısır'da sergilenen Marin, bu ülkelerde 260'dan fazla sergiye katıldı.

Marin'in en çok bilinen eserleri arasında Meksika'nın Ecatepec şehrinde bulunan dev heykeli Plaza de Alas ile 28 şehirde sergilenen Alas de Mexico yer alıyor.

Alas de Mexico, Varlığın Yeniden İnşası Sergisi kapsamında Ankara'da da sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

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bronz melekler CerModern Varlığın Yeniden İnşası Sergisi

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