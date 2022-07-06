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CERN açıkladı: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile şimdiye kadar görülmemiş 3 yabancı parçacık keşfedildi

06.07.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'nde (CERN) doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet arama çalışmalarını sürdürmek için inşa edilen ve 3 yıllık bakımın ardından yeniden çalıştırılan Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (LHC), şimdiye kadar hiç görülmemiş yeni parçacıklar keşfettiği duyuruldu. Keşfedilen 3 yabancı parçacık için evrenin anlaşılması yolunda büyük bir adım olarak açıklaması yapıldı.

CERN açıkladı: Büyük Hadron Çarpıştırıcısı ile şimdiye kadar görülmemiş 3 yabancı parçacık keşfedildi

CERN'den yapılan yazılı açıklamada, 3 yıl aradan sonra nisanda yeniden çalışma süreci başlatılan LHC'nin bugün üçüncü kez çalıştırıldığı bildirildi. Dün öğlen saatlerinde iki proton demetinin, 450 milyar elektro volt enerji takviyesiyle, LHC'nin 27 kilometrelik halkası etrafında zıt yönlerde döndürüldüğü kaydedildi.

"İLERİYE YÖNELİK BÜYÜK BİR ADIM"

Araştırmacılar, LHC'nin yeniden başlatılmasıyla birlikte "şimdiye kadar görülmemiş 3 yabancı parçacık keşfedildiğini" belirterek, bu yeni keşfin, evrenin anlaşılması yolunda "ileriye doğru büyük bir adım" olduğunu vurguladı.

1998'den 2008'e kadar süren çalışmalar sonucu CERN'de kurulan ve dünyanın en büyük, en güçlü parçacık çarpıştırıcısı olarak kabul edilen LHC, 3 yıllık bakım ve onarım çalışmalarının ardından 22 Nisan'da yeniden başlatılmıştı.

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6,8 TRİLYON ELEKTRO VOLT İLE ENERJİ REKORU KIRILMIŞTI

Yeniden başlatma süreci kapsamında, proton demetlerinin ürettiği enerjinin 6,8 trilyon elektro volt (TeV) olarak kayıtlara geçtiği ve bir önceki enerji rekorunun üstüne çıktığı aktarılmıştı.

Doğadaki dört temel kuvvetin dışında yeni bir kuvvet olup olmadığının araştırılması için kurulan çarpıştırıcı ile yapılan son deneyde, "üst kuark" adı verilen dörtlü atom altı parçacık türü ortaya çıkarılmıştı.

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CERN araştırmacıları, 2015-2018 yıllarında LHC ile yapılan Atlas deneylerindeki proton çarpışmalarında, dörtlü üst kuarkların daha önce fizik biliminde Standart Model teorisinde öngörülene yakın bir standart sapmayla gözlendiğini belirtmişti.

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, İsviçre'nin Cenevre kentinin Fransa sınırı yakınlarında, 175 metre derinlik ve 27 kilometre uzunluktaki bir tünelde yer alıyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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