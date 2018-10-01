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CERN'de "cinsiyetçilik" tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

"Fizik erkekler tarafından icat edildi" diyen İtalyan bilim adamı açığa alındı

CENEVRE (AA) - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bilimde cinsiyetçilik kaygılarına yenilerini ekleyecek sunum yaptığı gerekçesiyle İtalyan fizikçiyi açığa aldı.

CERN'den yapılan açıklamada, Pisa Üniversitesinden Alessandro Strumia'nın, "High Energy Theory and Gender" (Yüksek Enerji Teorisi ve Cinsiyet) konulu seminerdeki sunumunun uygunsuz olduğu belirtildi.

Açıklamada, merkezin, Strumia'nın sunumunun içeriği konusunda önceden bilgi sahibi olmadığı ve "bireyleri hedef alan saldırıların, profesyonel bağlamda kabul edilemez bulunduğu" kaydedildi.

Açığa alınan ve hakkında soruşturma başlatılan Strumia'nın sunum sırasında kullandığı slaytta "Fizik erkekler tarafından icat ve inşa edildi." ifadesinin geçtiği bildirildi.

Strumia'nın ayrıca sunumdaki grafiklerinde kadınların, araştırmalarına daha çok bilimsel yayında atıfta bulunulan erkekler tarafından işe alındığını, kadın ve erkek araştırmacılardan, kariyerlerinin ilk yıllarında eşit ölçüde bahsedildiğini, yıllar geçtikçe erkeklerin artan biçimde kadınların önüne geçtiğini savunduğu belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cern cinsiyetçilik İtalyan fizikçi

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