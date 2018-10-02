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CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

CERN'de yeni parçacıklar keşfedildi

İsviçre'de Avrupa Nükleer Araştırma Merkezinin (CERN), Büyük Hadron Çarpıştırıcısının (BHÇ) iki yeni parçacık keşfettiği bildirildi.

LiveScience'ın haberine göre, BHÇ'de yapılan deney sırasında iki yeni baryon keşfedildi ve bir diğer parçacığa ilişkin ipucu elde edildi.

Yeni keşfedilenlerin, alt baryon olarak sınıflandırıldığı, Σb(6097)+ ismiyle anılan ilkinin, bir alt ile iki üst kuarktan, Σb(6097)-'nin ise bir alt ile iki aşağı kuarktan oluştuğu belirtildi.

Deney sırasında ipucu elde edilen potansiyel parçacığın da Z sub c-(4100) olarak adlandırıldığı, iki kuark ve iki anti-kuarktan oluşan garip mezon olabileceği ifade edildi.

Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altında Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneyler sırasında 2013 yılı mart ayında evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen atom altı parçacık "Higgs Bozonu" keşfedilmişti.

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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı Cern iki yeni parçacık

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