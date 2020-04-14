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  4. Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü

Çernobil’de 10 gündür süren yangın söndürüldü

DÜNYA HABERLERİ  | 14.04.2020 23:29 | Son Güncelleme

Ukrayna’nın Çernobil bölgesindeki kırsal ormanlık alanda çıkan ve 10 gündür devam eden yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Ukrayna’nın Çernobil bölgesinde 4 Nisan’dan bu yana devam eden yangın, Çernobil Nükleer Santraline doğru ilerlerken yağan yağmurlar ve itfaiyecilerin yoğun mesaisi sonunda kontrol altına alındı.

Ukrayna Ekoloji Müfettişliği Geçici Başkanı Yego Firsov yaptığı açıklamada, "Kısaca söyleyecek olursak yağan yağmurlar sayesinde yangını söndürmeyi başardık. Radyasyon oranı sürekli kontrol ediliyor ve şuan normal seviyelerde" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi Başkanı Nikolay Çeçetkin de yangının kontrol altına alındığını doğruladı.

Yangın söndürme çalışmalarına 400’den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100’e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteri katılırken nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak yangının önüne geçmek için güvenlik koridorları oluşturulmuştu. Yangını çıkardığı tespit edilen şahsın yakalanarak gözaltına alındığı duyuruldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Çernobil yangın

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