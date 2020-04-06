Çernobil'de yangın nedeniyle radyasyonda büyük artış

Ukrayna Devlet Ekoloji İnceleme Kurumu Başkanvekili Yegor Firsov, yangınla birlikte bölgedeki radyasyon seviyesinin 16.5 kat arttığını, normali 0.14 olan değerin 2.3 olarak ölçüldüğünü ifade etti.

Bundan iki gün önce başlayan yangın 100 hektarlık ormanlık alanı kaplarken bunun 20 hektarlık kısmı, patlama sonrası yasaklı bölge ilan edilen Çernobil'de yer alıyor.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre yangına AN-32P uçağı ve Mİ-8 helikopterinin yanı sıra 80 itfaiye aracı ve 140 personel ile şu ana kadar 140 ton su kullanılarak müdahale edildi.

NE OLMUŞTU?

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklığındaki Çernobil Nükleer Santrali'nde 26 Nisan 1986'da bir deneme esnasında kaza meydana gelmiş ve tesisin 4. enerji blokunda patlama olmuştu. Patlamadan dolayı havaya yayılan nükleer bulut, bölge ve dünya üzerinde milyonlarca insanı olumsuz etkilenmiş, kanser vakalarında artış yaşanmıştı.

Facia sonrasında yayılan radyasyon Belarus’ta da 46 bin 500 kilometre karelik (toplam alanın yüzde 23’ü) bir alanı etkilemişti. Ukrayna’nın 50 bin metrekarelik alandaki 12 bölgesi zarar görmüş, olaydan ayrıca Rusya’daki 2.6 milyon kişi nüfuslu 19 bölge etkilenmişti.

Patlamanın üzerinden tam 34 yıl geçmesine rağmen felaketin etkileri hâlâ devam ediyor.

