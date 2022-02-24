Çernobil faciası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından merak konusu oldu. Rusya Ukrayna krizi ve Rusya'nın saldırılarına ilişkin Ukrayna İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiği ifade edildi. Çıkan haberlerin ardından Çernobil faciası nedir? Ne zaman oldu? Çernobil'de kaç kişi öldü? Çernobil faciası hangi ülkeleri etkiledi? sorularının yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çernobil faciası ile ilgili ayrıntıları sizler için derledik.

ÇERNOBİL FACİASI NEDİR?

Çernobil faciası 1986 yılıının Nisan ayında Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat kenti yakınlarında bulunan Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe meydana gelen kazadır. Kazanın gerçekleştiği tarih 26 Nisan 1986'dır.

ÇERNOBİL FACİASI NE ZAMAN OLDU?

Çernobil faciası Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre bu zaman dek gerçekleşmiş en büyük nükleer kazadır. Çernobik faciası 26 Nisan 1986 tarihinde meydana gelmiştir ve hem maliyet hem de can kaybı açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden biridir.

ÇERNOBİL'DE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Çernobil kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısnın 4 bin ila 93 bin arasında olduğu biliniyor. Öte yandan çernobil faciası sonrası 600 binin üzerinde işçinin faciaya müdahalede bulunduğu ve bu nedenle birçoğunun radyasyona maruz kaldığı biliniyor. Santraldaki güvenlik görevlileri Çernobil faciasının bir daha yaşanmasın diye canlarını vermiştir.

ÇERNOBİL FACİASI HANGİ ÜLKELERİ ETKİLEDİ?

1986 tarihinde Sovyetler Birliği üyesi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 110 kilometre uzaklıktaki santralde meydana gelen kaza günümüzde dahi hissediliyor.

Çernobil Santral alanında rutin 20 saniyelik güvenlik testi için sistem kapatılmış fakat güvenlik testinin kontrolden çıkması üzerine 4. reaktörde patlama gerçekleşmişti.

Çernobik faciasında gerçekleşen patlama sebebiyle 2 bin tonluk çatı havaya uçmuş ve 8 tonluk radyoaktif yakıt atmosfere karışırken, reaktörü söndüren itfaiyecilerden 31’i yüksek radyasyona maruz kalarak olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Çernobil faciası Sovyet yetkilileri tarafından gizlenmeye çalışıldı. santralde çalışan işçilerle ailelerinin yaşadığı Pripyat şehrinin tahliyesi için gizli hazırlıklar yapıldı. Fakat tahliyeye ertesi gün öğleden sonra başlanabildi.

Pripyat 3 saatte hayalet kente dönüştü. Öte yandan helikopterlerle patlayan reaktörün üstüne binlerce ton kimyasal atıldı. Patlamadan çıkan zehirli bulut Ukrayna, Belarus ve Avrupa'nın bir kısmını etkiledi. Zehirli bulutlar, 10 gün sonra da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve hatta Japonya’ya bile ulaştı.

ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL ALANI NEREDE?

Çernobil Nükleer Santrali, RMBK-1000 tipi 4 nükleer reaktöre sahip bir santraldir. Çernobil Nükleer Santrali Ukrayna'nın başkenti Kiev'e 130 kilometre uzaklıkta yer almaktadır.

ÇERNOBİL HANGİ ÜLKEDE?

Çernobil şehri Ukrayna'dadır. Fakat Çernobil faciası sonrası kısmen terk edilmiş bir bölgedir.

Çernobil faciası yaşanmadan önce kent nüsfusu 14.000 iken şu an için bin kişi burada yaşamını sürdürmektedir.

RUSYA ASKERİ ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRAL ALANINA GİRDİ Mİ?

Rusya askeri Çernobil nükleer santral alanına girdi. Geniş yankı uyandıran gelişmeyi Ukrayna İçişleri Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Rus askerlerinin Çernobil nükleer santral alanına girdiği belirtildi.



