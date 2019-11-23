HABER

Çernobil faciasında gözlerini kaybeden öğretmenin meslek aşkı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 10:30 | Son Güncelleme

 BULGARİSTAN'ın Varna şehrinde dünyaya gelen, 4 aylıkken Çernobil faciasından etkilendiği için gözlerini kaybeden Ayhan Özgür (33), ailesi ile birlikte geldiği Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olup, Aslanlar Ortaokulu'nda göreve başladı.

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- BULGARİSTAN'ın Varna şehrinde dünyaya gelen, 4 aylıkken Çernobil faciasından etkilendiği için gözlerini kaybeden Ayhan Özgür (33), ailesi ile birlikte geldiği Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olup, Aslanlar Ortaokulu'nda göreve başladı. 7 yıldır görev yaptığı okulda, öğrencileriyle sıcak bir bağ kuran Özgür, "Gözlerim görseydi de bu mesleği seçerdim" dedi.
Bulgaristan'ın Varna şehrinde dünyaya gelen Ayhan Özgür'ün ailesi, oğullarının 4 aylık olduğunda gözlerinin görmediğini fark etti. Burada çeşitli tedaviler uygulanan Özgür'ün, Ukrayna'nın Çernobil kentindeki nükleer güç reaktörünün dördüncü ünitesinde meydana gelen patlamanın ardından, çevreye yayılan radyoaktif maddelerin etkisiyle görme yetisini tamamen kaybettiği anlaşıldı. O dönem Türklere yönelik baskı yapıldığını iddia eden aile, iki çocuğunu alarak Türkiye'ye göç edip, İzmir'e yerleşti. Yeni hayatına zorlanmadan alışan ve eğitim hayatına Aşık Veysel Görme Engelliler İlkokulu'na başlayan Özgür, azmiyle hayalini kurduğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü kazandı. 2008 yılında mezun olan Özgür, bir süre Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, ardından ise Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kız Meslek Lisesi'nde memur olarak görev yaptı. Burada telefonlara bakan Özgür, çalışırken sürekli öğretmen olarak atanacağı günü hayal etti. Hayali de 2012'de gerçekleşti. 2012- 2013 eğitim öğretim döneminde Gaziemir'deki Aslanlar Ortaokulu'na atanan Özgür, burada öğrencilerle sıcacık bir bağ kurdu.
'ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ BENİM İÇİN BİR TUTKU'
Lise eğitimi sırasında öğretmen olmaya karar verdiğini ve bu mesleğin kendisi için bir tutku olduğunu söyleyen Ayhan Özgür, "Okula giderken tek istediğim şeyin öğretmenlik olduğunu fark ettim. İstediğimi elde ettim. Çalışanlar her şekilde başarıyor. Bazı şeyler engel tanımıyor. Çok çalıştım ve çabalarımın karşılığını da aldım. Çok fazla uğraştım, yoruldum. Başarının verdiği mutluluk, geride kalan zorlukları gölgede bırakıyor" dedi.
Okulda olmanın, öğrencilerle ders işlemenin kendisine büyük bir mutluluk verdiğini ifade eden Özgür, mesleğini ve öğrencilerini çok sevdiğini anlattı. Özgür, "Çocuklar benim anlattıklarımı bildikleri, söylediklerimi tekrarlayıp, konuları anlayarak başarılı oldukları zaman çok mutlu oluyorum. Dönemlerini başarılı ile kapattıklarında, bu benim için her zorluğa değiyor" diye konuştu.
'GÖZLERİM GÖRSEYDİ DE BU MESLEĞİ SEÇERDİM'
Öğretmen olarak atandıktan sonra çok fazla zorluk yaşamadığını belirten Özgür, şunları söyledi:
"Çocukların beni kabullenmesi zor olmadı. İlk zamanlar ayakkabılarımı nasıl giydiğimi, bağcıklarını nasıl bağladığımı soran öğrencilerim oldu. Onlara ayakkabılarımı nasıl giyindiğimi gösterdim. Okula geldiğimde ilk önce öğrencilerime kendimi tanıttım, görme engelli bir öğretmenle ders yapmanın nasıl bir şey olduğunu anlattım. Öğrencilerime, 'Bir şey sorduğum zaman parmak kaldırırsanız, ders bitene kadar beklersiniz. Ben görmem onu' dedim. Neden, çünkü onların el kaldırdığını görmeyeceğim. Bana seslenecekler. Bu şekilde anlaştık, dediklerimi yapıyorlar. Çocukların hepsini seviyorum. Burada mutluyum. Gözlerim görseydi de bu mesleği seçerdim."
Özgür ile ders işlemenin keyifli olduğunu belirten öğrenciler de öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNERRihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...Rihanna gece yarısı havuza girdi, sosyal medya yıkıldı! İşte o kareler...
‘Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu’‘Türkiye olmasaydı Aylan bebeklerin sayısı yüzbinlerce olurdu’
Kayıp alzaymır hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyorKayıp alzaymır hastası için başlatılan arama çalışmaları sürüyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Erdoğan'la görüşen CHP'li Muharrem İnce iddiası! İnce'den çok sert tepki: Kendimi yakarım

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Kan donduran an! İş insanına suikast kamerada

Kan donduran an! İş insanına suikast kamerada

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

'Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırdı, intihar etti!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Avustralya’da Müslüman hamile kadına çirkin saldırı!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

Balıkesir'de 12 dakika arayla iki deprem!

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

İstanbul için korkutan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Bakan Pakdemirli canlı yayında açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Bakan Pakdemirli açıkladı: İstanbul'un 3-4 aylık suyu var

Ana, kız, baba, oğul... "Akbaba" operasyonuyla hepsi gözaltına alındı

Ana, kız, baba, oğul... Hepsi gözaltına alındı

Eski İngiliz ajanı Le Mesurier’in ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı

Ölümü çok konuşulmuştu! Son görüntüsü ortaya çıktı

Çocukluk arkadaşını sokak ortasında öldürmüştü! "Eşim hakkında ileri geri konuştu"

Sokak ortasında öldürmüştü! 'Eşim hakkında ileri geri konuştu'

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.