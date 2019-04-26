Çernobil felaketinin yıl dönümünde İzmirli çevrecilerden kirlilik protestosu

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de Çernobil felaketinin yıl dönümünde çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisi yanında basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına destek veren mahalle sakinlerinden Aysel Berkitel, "Fayanslarımız sapsarı oluyor ve o lekeler çıkmıyor. Onu bu hale getiren kimbilir içimizi ne hale getirmiştir. Bizden geçti bari çocuklarımız zarar görmesin" dedi.

1986 yılında yaşanan Çernobil felaketinin yıl dönümünde İzmir'de çevreciler, halen radyoaktif kirlilik yarattığı tartışmalarının sürdüğü Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası arazisi yanında basın açıklaması yaptı. Kurşun fabrikası arazinin yanına kadar yürüyen çevreciler adına basın açıklamasını Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Helil İnay Kınay yaptı. Çernobil'de 33 yıl önce meydana gelen arıza sonrası yaşanan can kayıpları ve çevre felaketinin tam bir envanterinin halen çıkartılamadığını söyleyen Helil Kınay, "Bugün Çernobil nükleer felaketinin yıl dönümünde hala etkileri giderilemezken, ülkemiz kendi nükleer macerasına akıl almaz bir hız ve hırsla devam etmektedir. Bizler İzmir'in Çernobili olan Gaziemir'i unutanlara hatırlatma sorumluluğunu taşıyoruz. Atıkların tespitinden itibaren, merkezi ve yerel idareler tarafından alanın çok hızlı bir şekilde atıklardan temizlenmesi, sağlıklı ve güvenli koşullarda rehabilitasyonunun sağlanması ve atıkların bertarafına yönelik süreçlerin yürütülmesi beklenirken, diğer taraftan ülkemize girişi yasak olan ve kaçak yollarla giriş yapmış olan nükleer atıklarla ilgili sürecin sorumluları ve bu atığın nasıl ve hangi yollarla bu noktaya geldiğine ilişkin inceleme ve değerlendirmelerin yapılarak sorumluların bulunması, sorumlular ile ilgili çalışmalarının ivedilikle gerçekleştirilmesi ve kamuoyunun şeffaf ve sağlıklı şekilde bilgilendirilmesi gerekirdi. Ancak, nükleer atıkların tespit edildiği 2007 yılından bugüne geldiğimiz 12 yıl içerisinde alanda çalışma yapılmadı ve İzmir halkı nükleer atıklarla yaşamaya devam ediyor. Bizler sağlıklı kentlerde yaşama hakkımızı savunan Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri olarak Gaziemir'i birlikte takip ettiğimizi bir kez daha yineleyerek, cevabını alamadığımız sorularımızı bir kez daha ilgililere soruyoruz" dedi.

MAHALLE SAKİNLERİ DE DESTEK VERDİ

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın yanı sıra Emrez Mahallesi Muhtarı Ramazan Arslanalp'in geçmişten beri yaşadıklarını anlattığı basın açıklamasına destek veren mahalle sakinlerinden Aysel Berkitel, "Fayanslarımız sapsarı oluyor ve o lekeler çıkmıyor. Onu bu hale getiren kimbilir içimizi ne hale getirmiştir. Bizden geçti bari çocuklarımız zarar görmesin" dedi.

