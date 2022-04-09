Çernobil’in içinden o anları anlattılar! ‘‘Felaketi önlemek için Rus yakıtını çaldık’’

Savaşın ilk günlerinde tesisin kuşatılmasının ardından, tesisi güvence altına alan yaklaşık 170 Ukrayna ulusal muhafızı bodrum katında esir tutuldu. Sonraki iki gün içinde, Rusya'nın atom enerjisi ajansı Rosatom'dan ekipler getirildi. İstasyonda radyasyon güvenliği süpervizörü olan Oleksandr Lobada tesisin nasıl yönetildiğini bilmek istediklerini, sürekli sorular sorduklarını ve bazen de zorlayıcı olduklarını söyledi.

RUSLARDAN ÇALDILAR

Her şeye rağmen Çernobil'in personeli, tesisin bakımını kontrol altında tutmaya istekliydi. Mühendis Valeriy Semonov mühendislerin çabaları ve ılımlı tavrı sayesinde, denetçilerin ve diğer teknik personelin çalışmaya devam etmesine izin verildiğini söyledi. İstasyona giden elektrik üç gün boyunca kesildiğinde, Valeriy, jeneratörü çalışır durumda tutmak için yakıt bulmaya çabaladığını, hatta Ruslardan çalmaya başvurduklarını söyledi.

ÇOK AZ ŞEY BİLİYORLAR

Rus askerlerinin kuşatma esnasında "Kızıl Orman" adı verilen bitkinin arkasındaki alanda kaldığı Ukrayna ordusu tarafından yayınlanan drone görüntülerinde görülüyordu. Bu alanın dünyadaki en radyoaktif yerlerden biri olduğu istasyon yetkilileri tarafından da onaylandı. Bu durum, Rus askerlerinin nükleer güvenlik hakkında ne kadar az şey bildiğinin kanıtı. Ukrayna'nın devlet tarafından işletilen nükleer enerji ajansı Energoatom, Rus askerlerinin "önemli dozlarda" radyasyona maruz kaldığını söyledi.

Çernobil'deki yetkililer, Rus askerlerinin ana binanın bodrum katındaki yatakhanelerden ayrılırken ellerinden geleni yağmaladıklarını ve ulusal muhafızların esir üyelerini de yanlarına aldıklarını söylediler.

Mühendis Semonov "Siteyi güvende tutmayı başardık. Ancak ordumuzun 169'unu almaları üzücü." dedi. Muhafızların nerede tutulduğu doğrulanmadı, ancak Çernobil'in personeli Rusya'da olduklarına inanıyor.

KÖPRÜ HAVAYA UÇURULDU

Ukrayna'nın eski cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Cuma günü Çernobil'i ziyaret ederek tesisin personeli için yiyecek ve diğer malzemeleri temin etti. Po erişim sadece bir off-road pistinden açıldı. Çernobil'e giden köprü, Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için havaya uçuruldu.



