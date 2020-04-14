Çernobil nükleer santrali yangın tehdidi altında!

Tur operatörü Yaroslav Emelianenko yangının, kullanım dışı olan santralin bulunduğu Pripyat şehrine ulaştığını söyledi.

Emelianenko alevlerin, en tehlikeli nükleer atıkların bulunduğu bölgeye iki kilometre mesafedeki bir bölgeye ilerlediğini ifade etti.

Sivil toplum örgütü Greenpeace, alevlerin yetkililerin duyurduklarından çok daha büyük olduğunu söyledi.

Reuters'a konuşan Greenpeace Rusya sorumlusu en büyük yangının 34.000 hektarlık bir bölgeye yayıldığı, eski nükleer santralin yalnızca bir kilometre uzağında olan ikinci yangının da 12.000 hektarlık bir alana yayıldığı uyarısında bulundu.

'PRİPYAT TURİZMİ GELİR KAPISI'

Emelianenko, alevlerin Pripyat'ı tamamen sarması durumunda ekonomi olarak da bölgenin çok zor durumda kalacağını, bölgeyi ziyaret eden turistlerin Pripyat için en önemli gelir kapısı olduğunu söyledi.

Pripyat'ı 2018 yılında 70.000 kişi ziyaret etti. HBO kanalının Çernobil adlı mini dizisiyle yeniden popüler olan şehri geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı ise çok daha fazlaydı.

Polis, yangının bir kişinin yasak bölge yakınlarında kuru ot yakması üzerine 4 Nisan'da başladığını söyledi. Alevler 4 Nisan'dan bu yana nükleer santral yakınlarına ulaştı.