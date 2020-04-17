Çernobil yakınlarındaki yangın yüzünden Kiev dumanla kaplandı

Ukrayna’da , Çernobil nükleer santrali yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle, başkent Kiev’in üstü yoğun bir duman tabakasıyla kaplandı ve kent dünyada hava kirliliğinin en kötü olduğu yerlerden biri haline geldi.

İsviçreli gözlem grubu IQAir’in raporuna göre Kiev’deki kirlilik, bazı Çin kentleriyle aynı seviyelerde.

Kent sakinlerinin büyük çoğunluğu koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkmıyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, radyasyon seviyelerinin normal olduğunu ve Çernobil’in yangın nedeniyle herhangi bir tehdit altında olmadığını bildirdi.

IQAir’in sıralamasına göre, kentteki kirlilik perşembe günü dünyanın en kötüsüydü.

Anca, koronavirüs salgınından kaynaklanan ekonomik faaliyetlerdeki büyük azalma nedeniyle, birçok şehirdeki hava daha temiz hale geldi. Kiev’in şimdi bu kadar kötü gözükmesinin bir nedeni de kısmen bu.

Evden çıkmayın çağrısı

Çernobil Nükleer santralinde, 1986 yılında dünyanın en büyük nükleer faciası yaşanmıştı. Bir reaktörün çatısının havaya uçması sonucu, radyoaktif dumanlar Avrupa’ya yayılmıştı.