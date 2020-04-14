Çernobil yangını: Radyasyon miktarı arttı mı, risk ne kadar büyük?

Ukrayna'da 1986 yılında meydana gelen ve tarihin en büyük nükleer felâketi olan patlamanın yaşandığı Çernobil bölgesinde 11 gündür devam eden yangında, patlamanın ardından boşaltılan 12 köy, mezarlıklar, bataklıklar ve geniş ormanlık alanlar yok oldu.

Yangının, kullanım dışı olan nükleer santralin bulunduğu Pripyat kentine ve radyoaktif atıkların yer aldığı tesislere iki kilometre mesafedeki bir bölgeye kadar ilerlediği belirtildi.

Yangın nasıl başladı?

Çernobil Tur Operatörleri Birliği Başkanı Yaroslav Yemelyanenko, 4 Nisan'da başlayan yangının, yasak bölgeye yasa dışı yoldan giren kişilerce çalıların kasıtlı olarak ateşe verilmesi sonucu çıkmış olma ihtimalinin ağırlık kazandığını ifade etti.

Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı ise bölgedeki elektrik hatlarından otlara kıvılcım sıçraması ve komşu Jitomir ilindeki orman yangınlarının Çernobil'e yayılması ihtimalleri üzerinde de durulduğunu açıkladı.

https://www.facebook.com/bbcnewsturkceservisi/videos/706817073395514/

Radyasyon seviyesi arttı mı?

Ukrayna Devlet Ekoloji Denetim Kurumu Başkan Vekili Yegor Firsov 5 Nisan'da sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda yangın sırasında bölgede radyasyon miktarının artışa geçtiğini açıklamıştı.