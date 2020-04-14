HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çernobil yangınında son durum nedir? Çernobil nerede, radyasyon Türkiye’ye ulaşabilir mi?

Çernobil yangınında son durum nedir? Çernobil nerede, radyasyon Türkiye’ye ulaşabilir mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2020 10:21 | Son Güncelleme

Dünya koronavirüs salgını nedeniyle büyük bir kritizn içindeyken Ukrayna yeni bir ciddi durumla karşı karşıya. Ukrayna’daki Çernobil yakınlarındaki kontrol altına alınamayan yangın endişe yaratıyor. Peki Çernobil yangınında son durum nedir?

Çernobil yangınında son durum nedir? Çernobil nerede, radyasyon Türkiye’ye ulaşabilir mi?

Ukrayna’da bundan 34 yıl önce büyük bir felakete yol açan Çernobil santrali adeta hortladı ve yeniden bir tehdite dönüştü. Ukrayna’da 4 Nisan da çıkan orman yangını Çernobil’e yaklaşmakta olduğundan endişe yaratıyor. Peki Çernobil yangınında son durum nedir?

ÇERNOBİL YANGININ’NDA SON DURUM!

Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki orman yangını, 4 Nisan tarihinde başlamasına ve yürütülen yoğun çalışmalara rağmen, henüz söndürülemedi. Yangında, büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi.

RADYASYON SEVİYESİ YÜKSELİYOR! TÜRKİYE’YE GELİR Mİ?

Ukrayna makamlarından geçen hafta yapılan açıklamada, yangın alanında radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıkmasına karşılık Kiev’de radyasyonun normal seviyede olduğu ifade edilmişti. Türkiye ve komşu ülkeler için henüz uzmanlardan bir uyarı yapılmış değil.

ÇERNOBİL NEREDE, ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NASIL PATLADI?

Çernobil, Karadeniz’in kuzeyindeki Ukrayna’da yer alıyor. 26 Nisan 1986 tarihinde o zaman Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer bir kaza meydana gelmiştir.

Kaza 26 Nisan 1986 Cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır.

Kaza, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarıdır. Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Kaza sonrası 500.000'den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve birçoğu radyasyona maruz kalmıştır. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.

Test esnasında ani ve beklenmedik bir güç dalgalanması fark edilerek acil durum butonuna basılmıştı fakat güç çıkışı daha fazla büyüyerek son noktaya ulaştığında buhar basıncı bir dizi tepkimeye neden oldu. Tüm bu olaylar nötron moderatör ile hava arasındaki grafitin birleşmesine neden oldu ve nükleer çekirdekte erime oldu. Tutuşma ile çıkan yangın atmosfere yükseldi. Böylece Pripyat başta olmak üzere geniş bir coğrafyaya yüksek derecede nükleer serpinti bulutu yayıldı.

TÜRKİYE ÇERNOBİL'DEN NASIL ETKİLENDİ?

Çernobil nükleer reaktöründeki patlama sonucunda çevre ülkelere yayılan radyoaktif parçacıkların büyüklüğü ve etkileri üzerine kazanın üzerinden geçen yıllarda ciddi bilimsel araştırmaların yapılmamış ve radyasyon seviyesini gösteren sayısal değerlerin açıklanmamış olması, patlamanın hemen sonrasında Türkiye üzerindeki etkilerle ilgili yeterli veriye ulaşmayı imkânsızlaştırmıştır. Ancak Çernobil kazasının Avrupa üzerindeki etkilerini gösteren harita ve çizelgeler, radyoaktif serpintinin çok geniş bir alanda yayıldığı ve Avrupa'daki pek çok ülkeyi doğrudan etkilediğini gösterdiği gibi; ülkedeki kanser vakalarının artışının nedeninin Çernobil kazası olduğuna ilişkin kuşkular hâlâ devam etmektedir.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Keşke bizim karantinamız da böyle geçse''Keşke bizim karantinamız da böyle geçse'
İstanbul'da denizde erkek cesedi bulunduİstanbul'da denizde erkek cesedi bulundu
Sadece 74 dakika yaşadı, organları umut olduSadece 74 dakika yaşadı, organları umut oldu
Anahtar Kelimeler:
Çernobil yangın son durum

En Çok Okunan Haberler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Sokağa çıkma yasağı ve Bakan Soylu hakkında dikkat çeken sözler

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Dünya Sağlık Örgütü'nden uyarı! 10 kat daha ölümcül

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Acun'dan Nisa'ya tepki: Böylesini ilk defa görüyorum

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Hacizler gönderilmeye başlandı!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde korkutan deprem!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Akşener'den Süleyman Soylu'nun istifasına ilk yorum

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

Süleyman Soylu neden istifa etti? İşte istifaya neden olan olay

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı açıklaması

Diğer Haberler
Atatürk Havalimanı'ndaki salgın hastanesi yapımı sürüyor! İşte son hali

Atatürk Havalimanı'nın son hali görüntülendi!

Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşındaydı, kronik rahatsızlığı var mıydı?

Haydar Baş kimdir, kaç yaşındaydı?

Yurtlarda karantinada kaç kişi var? Bakan Kasapoğlu son sayıyı açıkladı

Yurtlarda karantinada kaç kişi var? Bakan son sayıyı açıkladı

Çaldıkları aracı koronavirüse karşı dezenfekte ederken yakalandılar

Çaldıkları aracı dezenfekte ederken yakalandılar

107 yaşındaki Havahan nine koronavirüsü yendi

107 yaşında koronavirüsü yendi

Son dakika: Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti! Haydar Baş kimdir?

Haydar Baş koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.