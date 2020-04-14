Çernobil yangınında son durum nedir? Çernobil nerede, radyasyon Türkiye’ye ulaşabilir mi?

Ukrayna’da bundan 34 yıl önce büyük bir felakete yol açan Çernobil santrali adeta hortladı ve yeniden bir tehdite dönüştü. Ukrayna’da 4 Nisan da çıkan orman yangını Çernobil’e yaklaşmakta olduğundan endişe yaratıyor. Peki Çernobil yangınında son durum nedir? ÇERNOBİL YANGININ’NDA SON DURUM! Ukrayna'nın Çernobil bölgesindeki orman yangını, 4 Nisan tarihinde başlamasına ve yürütülen yoğun çalışmalara rağmen, henüz söndürülemedi. Yangında, büyük kısmı nükleer felaketin ardından tahliye edilmiş olan 12 köyün, mezarlıkların ve geniş ağaçlık alanların yandığı bildirildi. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, çevreye yayılan dumanlar nedeniyle, yangının kapladığı alanın tam olarak tespit edilemediği, fakat 8 Nisan tarihi itibariyle, 3 bin 500 hektarlık alanın yangının etkisi altında kaldığı belirtildi. RADYASYON SEVİYESİ YÜKSELİYOR! TÜRKİYE’YE GELİR Mİ? Ukrayna makamlarından geçen hafta yapılan açıklamada, yangın alanında radyasyonun normal seviyenin 14 kat üstüne çıkmasına karşılık Kiev’de radyasyonun normal seviyede olduğu ifade edilmişti. Türkiye ve komşu ülkeler için henüz uzmanlardan bir uyarı yapılmış değil.

ÇERNOBİL NEREDE, ÇERNOBİL NÜKLEER SANTRALİ NASIL PATLADI? Çernobil, Karadeniz’in kuzeyindeki Ukrayna’da yer alıyor. 26 Nisan 1986 tarihinde o zaman Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer bir kaza meydana gelmiştir. Kaza 26 Nisan 1986 Cumartesi günü 4 numaralı reaktörde yapılan sistem testi esnasında başlamıştır. Kaza, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeği'ne göre bugüne kadar meydana gelmiş en büyük nükleer kazalardan biridir. Çernobil felaketi, Uluslararası Nükleer Olay Ölçeğinde en yüksek sınıflandırma oranı olan 7 ile ölçeklendirilmiştir. Bu sınıfta ölçeklendirilen yalnızca iki nükleer felaket bulunmaktadır. Bunlardan birisi Çernobil felaketi, diğeri ise 2011 yılında meydana gelen Fukuşima I Nükleer Santrali kazalarıdır. Felaket maliyeti ve kayıpları açısından tarihin en kötü iki nükleer felaketinden birisidir. Kaza sonrası 500.000'den fazla işçi nükleer faciaya müdahalede bulunmuş ve birçoğu radyasyona maruz kalmıştır. Tahmini olarak yapılan masraf ise 18 milyar ruble olmuştur. Meydana gelen kaza esnasında 31 kişi ölmüştür fakat çok büyük bir alana yayılan radyasyon neticesine uzun vadede sonuçlarının daha ağır olduğu değerlendirilmektedir.