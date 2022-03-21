‘‘Çernobil’de Radyasyon Düzeyi Yükselebilir’’

Ukrayna devlet nükleer enerji şirketi Energoatom, Rusya’nın işgali altındaki Çenobil nükleer santralı civarında radyasyon düzeylerinin yükselme riski olduğu uyarısında bulundu. Şirket, Çernobil’in radyasyon ölçüm sisteminin ve orman yangınla mücadele mekanizmasının çalışmadığını bildirdi.

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinden hemen sonra aktif olmayan nükleer santral Çernobil’in ve içinde bulunduğu alanın kontrolunu ele geçirmişti. Çernobil nükleer santralında 1986 yılında dünyanın en büyük nükleer felaketine neden olan bir kaza yaşanmıştı.

Kaza sonrasında santralın çevresindeki 30 kilometrelik alanda ve etrafındaki ormanda radyasyon düzeyini inceleyen bir sistem kurulmuştu. Ancak Energoatom’a göre sistem Rusya’nın santralı ele geçirmesinden bu yana çalışmıyor.

Açıklamada Çernobil’in etrafındaki yasak kuşakta radyasyon kirliliği seviyesinin mevcut durumu hakkında güncel veri olmadığı, bunun da olası tehditlere uygun şekilde yanıt verilmesini zorlaştıracağı uyarısı yapıldı.

‘‘Orman yangınları tehdit oluşturuyor’’

Yasak kuşakta yangın söndürme hizmetinin de devre dışı kalmasının özellikle bahar ve yaz aylarında meydana gelen mevsimsel orman yangınlarını da önemli bir tehdit unsuru haline getirdiği belirtildi.

Açıklamada yasak kuşakta ve dışındaki radyasyon düzeyinin sadece Ukrayna içinde değil diğer ülkelerde de önemli ölçüde artabileceği uyarısı yapıldı.

Rus askerlerinin varlığına rağmen Ukraynalı personel Çernobil’de çalışmaya devam ediyor. Bu personelin vardiyasız şekilde sürekli olarak çalıştırılmasının aşırı yorgunluk yüzünden tükenme noktasına gelmelerine neden olmasından endişe ediliyor.

Pazar günü Birleşmiş Milletler’in nükleer denetçisi Uluslararası Atom Enerjisi Dairesi (IEAE) Çernobil’deki bazı personelin rotasyona girmesine nihayet izin verildiğini ve önceki vardiyanın yarısının ayrıldığını belirtmişti.

