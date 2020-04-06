Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Ukrayna’da eski Çernobil Nükleer Santralinin bulunduğu alandaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede radyasyon seviyesinin yükseldiği belirtiliyor. Çevre Denetleme Kurumundan Jegor Firsov, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Kötü haberler var: Yangının merkezinde radyasyon seviyesi ortamalanın üzerinde yüksek” dedi. Mesajda paylaşılan videoda da, radyasyon miktarını ölçen Geiger sayacının normal değerlerden 16 kat fazla radyasyon gösterdiği görülüyor. Ancak radyasyon seviyesinin tam olarak ne kadar yükseldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Firsov’un verdiği bilgilere göre, yangın 100 hektarlık bir alana yayıldı. Daha önce verilen bilgilerde, 20 hektarlık alanın yandığı ifade edilmişti. Ukrayna yangın söndürme ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada yangının bir bölümünün kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Cumartesi günü çıkan yangının söndürülmesi için 140 itfayeci, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter görev yapıyor.