HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.04.2020 16:25 | Son Güncelleme

Eski Çernobil Nükleer Santrali yakınındaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken bölgede radyasyon seviyesinin 16 kat arttığı bildiriliyor.

Çernobil’de radyasyon seviyesi 16 kat arttı

Ukrayna’da eski Çernobil Nükleer Santralinin bulunduğu alandaki ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ederken, bölgede radyasyon seviyesinin yükseldiği belirtiliyor. Çevre Denetleme Kurumundan Jegor Firsov, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda “Kötü haberler var: Yangının merkezinde radyasyon seviyesi ortamalanın üzerinde yüksek” dedi. Mesajda paylaşılan videoda da, radyasyon miktarını ölçen Geiger sayacının normal değerlerden 16 kat fazla radyasyon gösterdiği görülüyor. Ancak radyasyon seviyesinin tam olarak ne kadar yükseldiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Firsov’un verdiği bilgilere göre, yangın 100 hektarlık bir alana yayıldı. Daha önce verilen bilgilerde, 20 hektarlık alanın yandığı ifade edilmişti. Ukrayna yangın söndürme ekipleri tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada yangının bir bölümünün kontrol altına alındığı, söndürme çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Cumartesi günü çıkan yangının söndürülmesi için 140 itfayeci, iki yangın söndürme uçağı ve bir helikopter görev yapıyor.

34 yıl önce meydana gelen kaza

26 Nisan 1986'da Çernobil Nükleer Santralinde güvenlik testi sırasında meydana gelen kazanın ardından santralin 30 kilometre çevresi girişe yasak bölge ilan edilmişti. Dünyada yaşanan en büyük nükleer felakette kaç kişinin öldüğü hâlâ tam olarak bilinmiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2005 yılında yayınladığı raporda, patlama sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 50’den az olduğunu belirtmişti. Ancak, yayılan radyasyon sonucu kansere yakalanarak yaşamını yitirenlerin sayısının 4 bin olduğu tahmin ediliyor.

Kazanın meydana geldiği reaktör, radyasyonun yayılmaması için 2016 yılında milyonlarca euroya mal olan beton bir koruyucu ile kapatıldı. Nükleer santralin yakınındaki Pripyat kentinde kazadan 34 yıl sonra hâlâ radyasyon bulunuyor. Buna rağmen, turistlerin ilgi odağı olan kente turlar düzenleniyor.

DW,AFP,dpa/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Hayvanat bahçesinden kahreden haber! Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Çernobil'de yangın nedeniyle radyasyonda büyük artışÇernobil'de yangın nedeniyle radyasyonda büyük artış
Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...Bu hastalığın sadece cinsel yolla bulaştığı sanılıyor ancak...

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Erdoğan'dan Fatih Portakal hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Bakan Soylu'dan OHAL açıklaması: Kesinlikle olmaz diyemem

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Fox TV'den Mucize Doktor kararı!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Bakan Koca'dan gece yarısı koronavirüs paylaşımı

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

Fatih Portakal'a hakkında bir suç duyurusu da BDDK'dan!

İlginizi Çekebilir

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

40 yıldır onların peşinde: 'Bulana kadar durmayacağım'

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'ten önemli açıklamalar

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Talep zirvede: Seks işçilerinin sosyal mesafe sorunu!

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Profesör yayını terk etti, Yılmaz kalemi masaya fırlattı

Diğer Haberler
Koronavirüs salgınında son durum! Ülke ülke ölü ve vaka sayıları

Ölü ve vaka sayıları artıyor!

Çin'de bugün ilk defa koronavirüs ölümü yaşanmadı

Virüsün ortaya çıktığı Çin'de böylesi ilk kez yaşandı

Koronavirüs tedavisi gören İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yoğun bakıma alındı

Kobay olarak Afrika'yı kullanmak istediler! Skandal koronavirüs testi teklifine tepki yağıyor

Kobay olarak Afrika'yı kullanmak istediler

Son dakika: ABD’de koronavirüsten can kaybı 10 bini aştı!

'Çok can kaybı olacak' demişti! Can kaybı 10 bini aştı

Denizli Valiliği'nden açıklama geldi! 'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı

'Acil Durum İlan Edildi' yazısı ili ayağa kaldırdı! Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.